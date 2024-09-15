Qué se sabe sobre el aparente intento de asesinato contra Trump en Florida: el expresidente está "a salvo"

Video Un sospechoso detenido y un rifle confiscado: lo que se sabe del “aparente intento de asesinato” en contra de Trump

La campaña del exmandatario fue la primera en informar sobre lo sucedido en un escueto comunicado: "El presidente se encuentra a salvo", señaló su equipo. Un hombre fue detenido.



Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del campo de golf mientras agentes del Servicio Secreto vigilaban a Trump, unos hoyos por delante de donde él jugaba. Observaron la boca de un rifle de tipo AK asomando entre los arbustos que bordean el campo, a unas 400- 500 yardas de distancia, dijeron las autoridades.

Un agente disparó y el sospechoso soltó el rifle y huyó en un vehículo todoterreno, dejando atrás el arma de fuego junto con dos mochilas, una mira utilizada para apuntar y una cámara Go-Pro, dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

El hombre fue detenido más tarde en un condado vecino y fue identificado como Ryan Wesley Routh. Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach indicó que el sospechoso será acusado inicialmente a nivel estatal, pero también podría afrontar cargos federales.



Este es el más reciente incidente grave en un año de campaña marcado por una agitación sin precedentes. El expresidente fue objeto de un intento de asesinato el 13 de julio en Pensilvania. Ese día una bala le rozó la oreja. Thomas Matthew Crooks, de 20 años e identificado como el atacante, fue abatido por agentes del Servicio Secreto.

En un correo electrónico a sus partidarios, Trump dijo: "Hubo disparos en las inmediaciones (donde me encontraba), pero antes de que los rumores empiecen a descontrolarse, quería que escucharas esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!", escribió en una comunicación a simpatizantes.

"Nada me frenará. ¡No me rendiré NUNCA!", continúa el expresidente. En otro comunicado afirma que su "determinación (por volver a la Casa Blanca) es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato".

Tras el incidente, el expresidente regresó a Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach donde vive, según una persona familiarizada con los movimientos de Trump que no estaba autorizada a discutirlos públicamente y habló con AP bajo condición de anonimato.

Su compañero de fórmula, el senador por Ohio JD Vance, expresó su alegría porque Trump se encontrara bien. “Hablé con él antes de que se hiciera pública la noticia y, sorprendentemente, estaba de buen humor", dijo en una publicación en X.

El presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, expresaron este domingo "alivio" de que el candidato republicano esté "sano y salvo" después de que su campaña informó sobre el incidente.

Qué más se sabe hasta el momento sobre el aparente intento de asesinato

Las autoridades dieron pocos detalles de cómo sucedieron los hechos en el campo de golf propiedad del republicano, que fue cerrado parcialmente para Trump mientras jugaba.

También se conoce que había agentes de seguridad unos hoyos por delante de él cuando se percataron de la persona con el arma de fuego, dijeron las autoridades en conferencia de prensa. Un agente del Servicio Secreto disparó entonces unas cuatro a seis veces y el sospechoso huyó.

Un testigo que tomó una fotografía del vehículo en el que escapó y pudo dar el número de matrícula a las fuerzas del orden.

Hay varias zonas alrededor del perímetro de la propiedad donde los golfistas son visibles desde la línea de la valla. Agentes del Servicio Secreto y agentes en carros de golf y vehículos todoterreno suelen vigilar la zona varios hoyos por delante y por detrás de Trump cuando él juega. También suelen llevar un vehículo blindado al campo para protegerlo rápidamente en caso de alguna amenaza.

Tras escapar, el sospechoso fue detenido apenas minutos después de que el FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del condado Palm Beach emitieran una alerta urgente con los detalles del vehículo que buscaban y la descripción del hombre.

El sheriff William Snyder detalló que patrullas "inmediatamente inundaron" la autopista I-95. "Una de mis unidades vio el vehículo, revisó la matrícula y (...) lo detuvimos de forma segura y pusimos al conductor bajo custodia", agregó.

El sospechoso no iba armado en ese momento y se mantuvo calmado durante la detención. Ni siquiera preguntó por qué lo detenían a pesar del fuerte operativo que había a su alrededor: "Policías con rifles, luces azules...", dijo el alguacil.

Se desconoce si la campaña de Trump modificará su agenda

Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por el Oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y una recaudación de fondos en Utah.

El candidato republicano suele pasar la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach , uno de los tres que posee en el estado.

Desde el atentado de julio ha reforzado su seguridad. Cuando ha estado en la Torre Trump de Nueva York, una hilera de camiones ha aparcado fuera formando un muro fuera del edificio. Y, en los mítines al aire libre, ahora habla desde detrás de un recinto de cristal blindado.

Se desconoce si, tras este nuevo aparente intento de asesinato, su campaña modificará la agenda de esta semana. Se supone que Trump hable sobre criptomoneda en vivo el lunes por la noche en X para el lanzamiento de una plataforma de sus hijos. Se espera que lo haga desde Mar-a-Lago.

El expresidente tiene previsto volver al terreno de campaña el martes para un cabildo abierto o town hall en Flint, Michigan, con su ex secretaria de prensa, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders. Y, el miércoles, su programa lo lleva a un mitin en Long Island, Nueva York.

Al final de la semana tiene previsto ir a la Cumbre Nacional del Consejo Israelí-Americano en Washington DC y el sábado dar un mitin en Wilmington, Carolina del Norte.