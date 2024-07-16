Biden considera propuestas para reformar la Corte Suprema, que incluiría limitar los mandatos de los jueces: reportes

Video "Es un precedente peligroso": Biden tras el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump

El presidente Joe Biden está considerando propuestas legislativas que supondrían importantes reformas en la Corte Suprema, como el establecimiento de límites temporales al mandato de los jueces, según publicó inicialmente el diario T he Washington Post y reportaron después diversos medios.

Según fuentes relacionadas con estas discusiones, que hablaron bajo condición de anonimato, las propuestas de Biden podrían darse a conocer en las próximas semanas.

Entre ellas, también se incluirían un código de ética para los magistrados y una enmienda constitucional para anular la amplia inmunidad presidencial aprobada recientemente por la corte, después de que Donald Trump afirmara que era inmune a procesamientos judiciales por sus acciones era presidente.

Sin embargo, dichos cambios necesitarían la aprobación del Congreso, lo que sería poco probable dada su composición actual con mayoría republicana.

¿Qué dijo Biden sobre la Corte Suprema y qué respondió Trump?

Fuentes de la agencia AP le confirmaron que Biden habló sobre la posibilidad de apoyar estas modificaciones en una llamada realizada el fin de semana con el Caucus Progresista del Congreso.

“Y por cierto, voy a necesitar su ayuda en la Corte Suprema (…). No quiero anunciarlo prematuramente, pero estoy a punto de presentar una iniciativa importante para limitar el tribunal y lo que hacemos y... he estado trabajando con académicos constitucionales durante los últimos tres meses y necesito ayuda”, dijo, según una transcripción de la llamada publicada por The Washington Post.

El presidente se referiría a la ayuda necesaria para hacer avanzar sus propuestas en el Congreso, aunque no está claro si intentaría hacerlo este año o en un segundo mandato si gana las elecciones de noviembre.

Poco después de difundirse en medios los planes de Biden, Trump atacó la iniciativa al considerar que pretender destruir el sistema judicial estadounidense.

“Los demócratas están intentando interferir en las elecciones presidenciales y destruir nuestro sistema de justicia, atacando a su oponente político, yo, y a nuestra Honorable Corte Suprema”, escribió en sus redes sociales.

"Tenemos que luchar por nuestros tribunales justos e independientes y proteger nuestro país", agregó.

Cambio en la postura de Biden sobre la Corte Suprema

Estos cambios supondrían un importante cambio en la postura de Biden, quien durante mucho tiempo se ha resistido a los llamados para reformar la Corte Suprema.

Sin embargo, lo cierto es que desde que asumió la presidencia ha venido expresando su preocupación por el hecho de que el tribunal esté abandonando la interpretación convencional de la Constitución a la hora de emitir sus fallos.

Estos cambios podrían ser la respuesta a la creciente indignación entre los demócratas por algunos de los fallos de la Corte Suprema que anularon decisiones históricas y mantenidas durante décadas como el Roe vs. Wade sobre el derecho al aborto.

En los últimos tiempos también surgieron serias dudas en torno a la ética del máximo tribunal después de las revelaciones hechas públicas sobre algunos de los jueces, como cuando se supo que el magistrado Clarence Thomas había aceptado viajes y regalos de lujo de un donante multimillonario republicano.

En noviembre, el tribunal adoptó su primer código de ética. La política fue acordada por los nueve jueces, pero no parece imponer ningún nuevo requisito significativo y deja el cumplimiento enteramente en manos de cada magistrado.

Las propuestas contarían en principio con el apoyo ciudadano. Aproximadamente 2 de cada 3 estadounidenses dicen estar a favor de límites de mandato o una edad de jubilación obligatoria para los jueces de la Corte Suprema, según una encuesta de 2022 del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC.

Según una encuesta realizada en junio sobre la Corte, la confianza en el tribunal sigue siendo baja: solo 4 de cada 10 personas dicen que tienen confianza en las personas que lo conforman.

Además, el 70% cree que sus magistrados están influenciados por su ideología, mientras que solo el 30% confían en su independencia al ser justos e imparciales en sus fallos.

