Roaring Kitty revive la locura de GameStop: la revolución bursátil de 2021 regresa con un 'meme' de su desaparecido protagonista

La revolución bursátil de GameStop, en la que pequeños inversores coordinados por internet aplastaron a grandes fondos bajistas en 2021, pareció revivir este lunes en Wall Street gracias a una serie de 'memes' publicados en X por uno de sus protagonistas después de tres años de silencio.

Los valores de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop llegaron a dispararse un 110% y su cotización fue suspendida varias veces cuando una figura clave del fenómeno 'Wall Street Bets', el usuario conocido como 'Roaring Kitty', publicó un simple 'meme' que mostraba a un inversor con una consola de videojuego.

'Roaring Kitty', también apodado 'DeepFuckingValue', y cuyo nombre real es Keith Gill, de 37 años, acumuló a principios de 2021 millones de seguidores en el foro 'Wall Street Bets' de Reddit. Estos llegaron a cambiar las reglas del juego de Wall Street y provocaron pérdidas multimillonarias a algunos fondos de inversiones.

Gill, que fue investigado por las autoridades de EEUU y retratado en la película 'Dumb Money', ha seguido publicando 'memes' toda la jornada en su cuenta de X, que llevaba inactiva desde junio de 2021, y ha generado movimientos bursátiles que han confundido a los analistas del mercado.

Las acciones de GameStop, con su fuerte subida de este lunes, 'aplastaron' igual que en 2021 las apuestas bajistas de algunos fondos de inversión que se benefician de la caída de los valores, y que solo en la jornada habían perdido unos 1,000 millones de dólares, según datos de la firma S3 Partnerts recogidos por CNBC.

La influencia de 'Roaring Kitty' no se limitaba solo a GameStop, sino también a otra 'acción meme' favorita del ejército de inversores coordinados por internet: la de los cines AMC, que se disparaba un 95 % una hora antes del cierre de Wall Street.

Qué pasó con las acciones de GameStop en 2021

En 2021, GameStop luchaba por sobrevivir mientras los consumidores cambiaban rápidamente de los discos a las descargas digitales. Los grandes fondos de cobertura de Wall Street y los principales inversores apostaban en su contra, es decir, vendían en corto sus acciones, creyendo que continuarían con una tendencia drásticamente a la baja, antes de recomprarlas a un precio mucho menor.

Así fue que Gill y quienes estuvieron de acuerdo con él cambiaron la trayectoria del precio de esas acciones, por más que la empresa parecía encaminarse a la quiebra, al comprar miles de títulos e impulsar su precio al alza.

Eso inició lo que se conoce como una “contracción corta”, impulsando el precio por encima de los niveles de riesgo que los grandes inversores podían sostener, obligándolos a materializar pérdidas masivas al tener que recomprar lo que habían vendido en corto, redoblando así su tendencia alcista.

Video Millonario de la noche a la mañana: conozca a uno de los inversionistas amateur beneficiados por la saga de GameStop



Gill era para entonces una especie de celebridad ya que esa batalla entre pequeños y grandes inversores fue iniciada por sus publicaciones en la subcategoría Wallstreetbets de Reddit.

Durante un tiempo fueron los pequeños los que ganaron. Las acciones de GameStop llegaron a subir más del 1,000% en un momento de 2021 y también de otras acciones meme, como la cadena de cines AMC, que estaba en serias dificultades y cuyo valor de mercado saltó un 2,300% en un lapso muy corto de tiempo en el mismo año.

Algunos grandes inversores registraron pérdidas colosales cuando GameStop pasó de menos de 20 dólares a cerca de 400 dólares cada acción. Citron Research, Melvin Capital y otros conocidos fondos de cobertura perdieron aproximadamente $5,000 millones de dólares, según la firma de análisis S3 Partners.