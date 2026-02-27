Warner Bros Paramount anuncia la compra de Warner Bros Discovery en un acuerdo por $110,000 millones Warner Bros Discovery accedió a un acuerdo por 110,000 millones para ser comprada por Paramount, en la finalización de una negociación de varios meses en la que Netflix compitió por Warner, uno de los grandes estudios de cine de Hollywood, con un siglo de historia en California.

Video ¿Netflix se retira de la puja por Warner Bros. Discovery? ¿Hay el camino libre a Paramount?

Paramount anunció este viernes un acuerdo para comprar Warner Bros Discovery, en una operación valorada en $110,000 millones de dólares que resuelve una guerra de ofertas que mantuvo Paramount con el gigante del streaming Netflix durante varios meses por la adquisición del centenario estudio de cine y tv californiano.

"La nueva empresa fusionada estará bien posicionada para competir en la industria del entretenimiento, en rápida evolución, donde la narración de historias, combinada con una experiencia tecnológica de primer nivel, será un importante motor de creación de valor en todo el ecosistema y para los accionistas", dijo Paramount este viernes en un comunicado.

PUBLICIDAD

Netflix se retiró de la puja este jueves luego de que la última oferta de adquisición de Paramount, pagando 31 dólares por acción, fue considerada superior por Warner Bros, y se negó a elevar su propuesta. Para Netflix, que tenía cuatro días hábiles para contraofertar, el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo "dejara de ser financieramente atractivo".

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount apunta a cambiar el panorama de Hollywood y de los medios de comunicación en general. Y, a diferencia de Netflix, que solo estaba interesada en el estudio y el negocio de streaming de Warner, Paramount negoció por toda la empresa. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como "Harry Potter" e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo el mismo techo que CBS, "Top Gun" y el servicio de streaming Paramount+ de Paramount.

La perspectiva de tal combinación necesita aprobaciones corporativas y regulatorias, y plantea tanto preocupaciones antimonopolísticas como cuestiones de influencia política.