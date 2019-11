El desempleo sube ligeramente al 3.6% en octubre por efecto de la huelga en General Motors

El mercado laboral estadounidense ha perdido algo de impulso, según análisis, pero señalan que es en parte por la larga huelga que vivió la gigante automotriz General Motors. El incidente de la empresa sacó a unos 50,000 trabajadores de las listas de empleo según señala The New York Times aunque, de todos modos, no fue suficiente para afectar tan negativamente los números de octubre.