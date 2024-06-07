Estos son los sectores que más empleos están generando en EEUU (y los que más despidos registraron)

La fuerza laboral en los Estados Unidos sumó 272,000 empleos en mayo, principalmente en los sectores de la salud, gobierno, entretenimiento y hospitalidad y servicios profesionales, científicos y técnicos.

De acuerdo con un reporte emitido este viernes por la Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo se situó en 4%, un nivel de desocupación que no se había registrado desde enero de 2022.

En mayo de 2023 la tasa de desempleo registrada fue de 3.7 por ciento, indica el informe.

Sin embargo, la adición de las 272,000 posiciones laborales en mayo, fue superior a los incrementos que en promedio se habían registrado en mensualmente en los últimos 12 meses, que han sido de 232,000.

Tras la difusión del reporte, el presidente estadounidense, Joe Biden, celebró las cifras y sostuvo que su administración busca combatir la “avaricia corporativa” pidiendo a las empresas reducir los costos de sus productos como lo han hecho tiendas como Target y Walmart.

“Bajo mi supervisión, 15.6 millones de americanos más tienen la dignidad y el respeto que vienen con un trabajo. El desempleo ha estado a 4 por ciento o por debajo de eso por 30 meses, el periodo más largo en 50 años”, destacó en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

Salud, gobierno, hospitalidad, los sectores con más empleos

El informe indica que en mayo, el sector salud fue el que más creció en nivel de empleos, con 69,000 nuevos puestos. La tendencia en los últimos 12 meses muestra un incremento mensual promedio en ese sector de 64,000 puestos, informó la agencia.

Ese mes, los servicios ambulatorios de salud sumaron 43,000 puestos, los hospitales 15,000 y el sector de enfermería 11,000.

En el sector gubernamental, los nuevos empleos sumaron 43,000, lo que continuó con la tendencia al alza, que en promedio al mes en el último año ha registrado incrementos de 52,000 empleos.

El número de empleos en las áreas de entretenimiento y hospitalidad registró un aumento de 42,000 posiciones. El promedio mensual de incremento en los últimos 12 meses en este sector ha sido de 35,000.

El empleo en servicios de alimentos y bebidas también registró una adición de 25,000 empleos.

Los servicios profesionales, científicos y técnicos sumaron 32,000 nuevos puestos, por encima del promedio mensual de incremento en los últimos 12 meses, que había sido de 19,000 nuevos puestos al mes.

En mayo, el comercio al menudeo continuó con la tendencia a la alza, sumando 13,000 empleos y los negocios de venta de materiales para la construcción y jardinería también agregaron 12,000 nuevos empleos.

Tiendas departamentales y negocios de venta de muebles, con menos empleos

El informe indicó que las tiendas departamentales y los negocios de venta de muebles y materiales para el hogar sufrieron pérdidas laborales.

Los comercios departamentales perdieron 5,000 puestos y los negocios de muebles registraron una caída en la fuerza laboral de 4,000 posiciones.

Sin embargo, el nivel de empleo mostró poco o casi un nulo cambio en mayo en otras industrias, incluyendo la de minería, cantería, extracción de petróleo y gas, construcción, manufactura, comercio al mayoreo y transporte.

También se registraron pocas variaciones en los sectores de almacenamiento, información, actividades financieras y otros servicios.

Tasa de desempleo, mayor entre hispanos y afroestadounidenses

Aunque la agencia laboral destacó que la tasa de desempleo de 4% registró pocos cambios en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3.7%, también mostró que el desempleo fue mayor en hispanos y afroestadounidenses.

De acuerdo con el reporte, del total de las 6.6 millones de personas sin trabajo, la tasa de desempleo fue de 6.1% para los afroestadounidenses y de 5% para los hispanos.

Para los estadounidenses blancos, la tasa de desempleo fue de 3.5% y para asiáticos de 3.1%.

Sin embargo, las tasas de desempleo para los grupos demográficos mencionados mostraron pocos o nulos cambios en comparación con el mismo periodo del año previo.

