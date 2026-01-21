ÚLTIMA HORA
Tiroteo en Uvalde, Texas

Declaran no culpable de 29 cargos a Adrian Gonzales, expolicía señalado por su actuar en el tiroteo de Uvalde

Un jurado emitió el veredicto contra Adrián Gonzales, el expolicía acusado de respuesta tardía en el tiroteo de Uvalde.

Un jurado reveló este miércoles el veredicto contra Adrian Gonzales, exagente de policía acusado de haber respondido de manera tardía durante el tiroteo en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, un caso que expuso graves fallas en la actuación de las fuerzas del orden durante uno de los ataques armados más letales en un plantel escolar en Estados Unidos.

Gonzales fue declarado no culpable de 29 cargos que pesaban en su contra por supuestamente no haber cumplido con su deber de confrontar al hombre armado en el ataque a la escuela primaria Robb ocurrido en mayo de 2022.

Los jurados deliberaron durante más de siete horas antes de declarar no culpable al exagente de las escuelas de Uvalde Adrian Gonzales, de 52 años, en el primer juicio sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad al ataque que mató a 19 niños y dos maestras.

Así fue la reacción de Adrian Gonzales

Rodeado por sus abogados, Gonzales parecía contener las lágrimas después de que se leyera el veredicto. El juicio fue un caso inusual en Estados Unidos en el que un policía enfrenta cargos criminales por acusación de no detener un crimen y no proteger vidas.

  • Si Gonzales se le declaraba culpable, podría haber sido sentenciado a hasta dos años de prisión.
  • El juicio de casi tres semanas incluyó testimonios de maestros que fueron heridos de bala.

Los fiscales argumentaban que Gonzales no siguió su entrenamiento y no hizo nada para detener o interrumpir al joven tirador antes de que ingresara en la escuela.

Policías acusados por su actuar

Durante el ataque, fueron casi 400 agentes policiales los que se presentaron a la postre en la escuela, donde pasaron 77 minutos antes de que un equipo táctico finalmente entrara en el aula para enfrentar y matar al atacante.

No obstante, Gonzales fue uno de los dos únicos policías acusados, lo que enfureció a algunas familias de las víctimas que querían que más agentes rindieran cuentas.

