"Una tragedia nunca vista en la ciudad": qué se sabe de la muerte de cuatro niños en un devorador incendio en una casa de Connecticut

Video Fuerte incendio en un almacén de Alexandria causa gran movilización el martes por la noche

Autoridades de Connecticut investigan las circunstancias de la muerte de cuatro niños ocurrida el martes por la noche en un incendio en una casa en la ciudad de Somers.

Los niños, de 5, 6, 8 y 12 años, fueron encontrados en el interior de la residencia donde vivían 11 personas, según explicaron los bomberos y funcionarios de la ciudad.

PUBLICIDAD

Los bomberos recibieron una alerta a las 10:30 p.m. Cuando llegaron, las llamas asomaban por las ventanas del primer y el segundo piso.

Debido a la voracidad del fuego, al menos una persona saltó desde una de las ventanas del edificio para escapar. La intervención de los bomberos no fue sencilla. Tuvieron dificultades para entrar en la casa porque el acceso trasero estaba bloqueada y las llamas impedían la entrada por la puerta principal, añadió el jefe de bomberos John Roache.

La casa, situada a 25 millas al noreste de Hartford, quedó destruida. "Los equipos hicieron un trabajo extraordinario tratando de acceder y realizar algunos rescates", reseñó Roache a NBC.

Tras la actuación del equipo antiincendios, las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales. No está claro cuántas personas estaban en la vivienda en el momento en el que se desató el siniestro. Las autoridades tampoco han concretado información sobre el número de personas heridas y el alcance de esas lesiones.

Los investigadores intentan determinar la causa del incendio

Cuatro personas vivían en un apartamento de la casa y otras siete ocupaban el otro lado, señalaron las autoridades. Los investigadores están intentando determinar la causa del incendio.

"Es una pérdida tremenda para la ciudad", dijo el primer concejal Tim Keeney a los periodistas en el lugar de los hechos este miércoles. Y añadió, que el siniestro supone “una pérdida increíble”, así como “una tragedia que la ciudad no ha visto nunca”, según recuerda.

PUBLICIDAD

Keeney también explicó que cree que todos los menores fallecidos pertenecían a la misma familia. Por su parte, las autoridades educativas de la ciudad ya han hecho público un comunicado en el que aseguran que están “lidiando con este trágico suceso”. Garantizan asesoramiento y apoyo a los estudiantes durante esta semana para que afronten la pérdida de los cuatro menores.

“Nuestro personal, estudiantes y familias se apoyarán mutuamente conforme navegamos por esta tragedia", apuntó el Superintendente Sam Galloway, de Somers Public Schools, en un comunicado.