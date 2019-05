"Una película de horror": revelan detalles del crimen contra joven embarazada que asesinaron para robarle el bebé

Así llegó donde Clarisa Figueroa, quien se ganó su confianza a través de un grupo de Facebook para mujeres embarazadas y le ofreció ropita nueva y un coche de bebé. Según la Policía, la joven de 19 años fue al menos dos veces a esa vivienda, pero a la tercera no salió con vida.

Después de que las autoridades encontraron esta semana su cuerpo en el basurero del patio trasero de la casa de Figueroa, el caso ha conmocionado a la comunidad latina en Chicago y todo el país. Este viernes, los fiscales pidieron a la jueza que no les diera el derecho a fianza a los acusados del crimen debido a la gravedad de lo ocurrido y para lograrlo expusieron los duros detalles del mismo.

Julie Contreras, quien habló este viernes en nombre de la familia que ya no quiso dar más declaraciones porque dicen estar destrozados, aseguró que los familiares de la víctima están viviendo una "pesadilla, una película de horror".

El plan: criar un nuevo bebé robado

Clarisa quería un bebé. Las autoridades han logrado reunir información que apunta a su deseo obsesivo de criar de nuevo a un niño, que ella ya no podía tener de manera natural porque se había hecho la ligadura de trompas. Aún así, tal fue la sorpresa para su familia cuando en octubre les dijo que supuestamente estaba embarazada.

Una mujer que habló con la Policía, quien no quiso ser identificada, confirmó el deseo de Figueroa. Dijo que la acusada solía cuidar a su bebé hasta que empezó a actuar de manera extraña. "Ella me dijo que se estaba apegando mucho al bebé y que no podía esperar para ser madre de nuevo", aseguró la testigo.