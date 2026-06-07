Familia Planeó con la niñera de su hija el cruel asesinato de su propia esposa: ahora pagarán con cadena perpetua y la deportación Brendan Banfield, un hombre de Fairfax, Virginia, y la niñera de su hija, Juliana Peres, idearon una cruel forma de matar a su esposa Christine Banfield. El asesinato se llevó a cabo con sangre fría. El acusado enfrenta una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el cargo de asesinato agravado; a Juliana le espera una pena de 10 años y la deportación a Brasil

Video “Planeaba apuñalarla”: niñera revela cómo su empleador planeó el crimen de su esposa

Brendan Banfield fue sentenciado el 5 de junio por el asesinato de su esposa y de un desconocido al que incriminó para que cargara con la culpa de su muerte. La jueza Penney Azcarate le dijo a Banfield en el tribunal que estaba ante un acto de "maldad" y afirmó que el plan para matar a su esposa implicó manipulación y engaño.

Banfield, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (IRS), fue declarado culpable en febrero de 2026 de asesinato con agravantes por matar a su esposa, Christine Banfield, de 37 años, y a Joseph Ryan, de 39 años, en la casa familiar el 24 de febrero de 2023.

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Fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes, un cargo relacionado con armas de fuego y un cargo de poner en peligro a un menor, ya que la hija de la pareja, de 4 años, se encontraba en la casa en ese momento.

La niñera que vivía con Banfield, Juliana Peres Magalhaes, una brasileña de 25 años con quien, según los fiscales, Banfield mantenía una relación extramarital, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a 10 años de prisión, tras los cuales será deportada, según informaron los fiscales del condado de Fairfax.

Banfield y Magalhaes tramaron un plan para atraer a Ryan a la casa de los Banfield y hacer que pareciera que había asesinado a Christine Banfield, quien era enfermera en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Brendan Banfield, quien mantuvo su inocencia hasta el día de su sentencia, declaró que al llegar a casa encontró a Ryan atacando a Christine Banfield y que actuó en defensa propia al dispararle a Ryan.

Ryan recibió un disparo en la cabeza por parte de Banfield y en el pecho por parte de Magalhaes. Añadieron que Banfield apuñaló a Christine Banfield siete veces en la garganta con un cuchillo.

Banfield fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los cargos de asesinato con agravantes, a tres años por el cargo de posesión de arma de fuego y a cinco años por poner en peligro a un menor.

"Es un tipo malvado. Fue un crimen atroz, y él pensó que era lo suficientemente listo como para salirse con la suya, pero no lo era", dijo el fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, a los periodistas después de la sentencia.

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El marido y la niñera planearon asesinar a la esposa y a un desconocido

Banfield y Magalhaes crearon un perfil para Christine Banfield en un sitio web de fetiches, donde encontraron a Ryan.

Según los fiscales, las dos, esposo y niñera, haciéndose pasar por Christine Banfield, intercambiaron mensajes con Ryan y lo invitaron a lo que él creía que era un encuentro sexual consensuado para representar una "fantasía de violación" que involucraba un cuchillo.

Banfield y Magalhaes esperaron cerca de la casa a que llegara Ryan. Luego dejaron al niño de 4 años en el sótano y subieron al dormitorio. Según los fiscales, Banfield le disparó a Ryan en la cabeza con su arma reglamentaria y Magalhaes le disparó en el pecho con otra arma.

Banfield apuñaló a su esposa siete veces en el cuello con el cuchillo que Ryan había llevado a la casa, añadieron los fiscales.

Banfield luego "alteró" la escena para que pareciera que Ryan había matado a Christine Banfield. Cambió la ubicación del cuerpo de Ryan y le transfirió parte de la sangre de Christine Banfield a las manos, según los fiscales. Luego, ambos llamaron al 911 con la historia que habían planeado, haciendo parecer que Ryan había matado a Christine Banfield.

En una declaración durante su audiencia de sentencia, Banfield negó ser responsable de la muerte de su esposa. Negó que él y Magalhaes engañaran a Ryan, atrayéndolo a la casa. Banfield negó haber apuñalado a su esposa.

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"Ella era una madre cariñosa, una esposa atenta, una enfermera amorosa. Pero no soy responsable de su muerte. Nunca tuve un cuchillo en la mano y jamás la apuñalé", declaró Banfield ante el tribunal.

La jueza Penney Azcarate reprendió a Banfield en sus declaraciones

"La cadena perpetua es un castigo reservado para un número muy reducido de personas, aquellas a quienes la comunidad ha determinado que jamás deberían volver a ser libres. Es una sentencia severa, pero en este caso, está justificada", dijo Azcarate . «El desprecio por la vida de su esposa, a quien supuestamente amaba, es casi inconcebible".

"Atraer a un hombre completamente inocente a tu trampa mortal, continuar con los asesinatos sin remordimiento alguno y ni una sola vez pensar en el impacto en la hija de Christine, la trágica víctima silenciosa de tu comportamiento. No solo le arrebataste a su madre, sino que la colocaste en medio del horror que creaste", concluyó el juez.