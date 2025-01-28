Trump lo indultó por su rol en el asalto al Capitolio, luego la policía lo mató en Indiana

Video Familiares de detenidos por asalto al Capitolio se amotinan afuera de la cárcel tras el indulto de Trump

Un hombre de Indiana murió tras ser baleado por un policía durante una parada de tránsito, pocos días después de que fue indultado por el presidente Donald Trump por un delito menor relacionado con los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

Matthew Huttle, de 42 años, de Hobart, Indiana, murió el domingo tras ser baleado por un policía del condado Jasper, informaron las autoridades.

La policía estatal está investigando los hechos. Indicaron que el agente intentó arrestar a Huttle cuando “se produjo un altercado entre el sospechoso y el agente, lo que resultó en que el agente disparara su arma y lesionara de muerte al sospechoso".

“La investigación también muestra que durante la parada de tránsito, el sospechoso estaba en posesión de un arma de fuego”, añadió la policía estatal.

No se divulgaron más detalles. Las autoridades no indicaron cuál fue el motivo de la parada de tránsito.

Nick Barnes, un abogado que representaba a Huttle en procesos de tránsito pendientes en el condado de Lake, dijo que desconocía las circunstancias del incidente.

“Planeo averiguar mucho más sobre esto”, dijo Barnes.

Huttle se había declarado culpable de irrumpir en el Capitolio en 2021

En 2023, Huttle fue condenado a seis meses bajo arresto después de declararse culpable de entrar en un edificio restringido: el Capitolio de Estados Unidos.

Había viajado con su tío a Washington para asistir a la manifestación pro-Trump del 6 de enero de 2021. Huttle estuvo dentro del Capitolio durante 16 minutos y lo grabó en video.

“No es un verdadero creyente de ninguna causa política”, dijo el abogado defensor Andrew Hemmer en un documento judicial. “Fue a la manifestación porque pensó que sería un momento histórico y no tenía nada mejor que hacer después de salir de la cárcel” por una infracción de tránsito.

Los controversiales indultos de Trump a alborotadores del 6 de enero de 2021

Tras asumir el poder el 20 de enero, Trump indultó a unos 1,500 alborotadores que había participado en el asalto al Capitolio en 2021.

Así el republicano cumplió una promesa de campaña para los alborotadores a los que se refirió con frecuencia como “patriotas” y “prisioneros políticos”.

Indultó o prometió desestimar los casos de casi todos los acusados en los disturbios del 6 de enero. Catorce acusados, incluidos varios condenados por conspiración sediciosa, tuvieron sus sentencias conmutadas.

La orden liberó de prisión a personas captadas en cámara atacando brutalmente a la policía, así como a líderes de grupos extremistas de derecha condenados por orquestar planes violentos para detener la transferencia pacífica de poder después de su derrota electoral en 2020.

También indultó a alborotadores que habían sido condenados por obstruir un procedimiento oficial y ya habían cumplido sus condenas.

Entre ellos está Jacob Chansley, quien se hizo ampliamente reconocido por el sombrero de piel con cuernos que llevaba durante los disturbios. Chansley celebró la noticia de su indulto con una publicación en la plataforma social X, diciendo que compraría armas.

El exoficial de la Policía Metropolitana Michael Fanone, quien perdió la conciencia y sufrió un ataque cardíaco después de que un alborotador lo atacara con una pistola eléctrica, dijo que intentó y falló esta semana en obtener una orden de protección contra aquellos que lo agredieron y han sido liberados de prisión.

El problema es que no pudo determinar dónde viven ahora sus agresores, información que el Departamento de Justicia de Trump le habría proporcionado si la agencia aún lo considerara una víctima.

Debido a los indultos, él y su familia deben defenderse por sí mismos. “No tenemos recurso”, dijo, “más que comprar un arma”.

