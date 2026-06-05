Sacramento Procesan al hombre que llevaba un explosivo en su equipaje de mano en el aeropuerto de Sacramento El sospechoso, vecino de Sacramento, intentó ingresar con un explosivo en un envase de cartón dentro de su equipaje al filtro de seguridad. Sin embargo, fue descubierto y detenido y el miércoles 3 de junio tuvo una audiencia para comenzar su proceso judicial

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Las autoridades arrestaron a un hombre que llevaba lo que describieron como un artefacto explosivo lo suficientemente potente como para dañar un avión, además de un encendedor tipo soplete, un cuchillo, bridas plásticas y otros objetos, después de que intentó pasar por un control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Sacramento el fin de semana, informaron fiscales federales.

El hombre, de 49 años y residente de Sacramento, llevaba una bufanda que le cubría el rostro y guantes de látex, señaló el fiscal federal Eric Grant en un comunicado de prensa. También tenía cinco teléfonos celulares: uno con un temporizador de 15 minutos programado para iniciarse, y un segundo con un mensaje en la pantalla de otro número telefónico que decía: “Estaremos esperando tu llamada”.

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Las fotos de evidencia difundidas por los fiscales muestran un tubo de cartón de aproximadamente el tamaño de un rollo de papel higiénico, equipado con una mecha verde. Técnicos en explosivos examinaron el artefacto. Se determinó que el polvo y la mecha “eran viables y energéticos”, indicó Grant.

El fiscal manifestó que, si el artefacto hubiera detonado junto a una ventana en una aeronave presurizada que volara por encima de los 10.000 pies (3 kilómetros), “tenía el potencial de dañar la aeronave y provocar una posible pérdida de presión en la cabina”.

Antes de que el artefacto fuera retirado del aeropuerto, los agentes colocaron sobre él una manta de supresión de explosiones y acordonaron el área inmediata con cinta, según la denuncia federal contra el hombre.

Las autoridades arrestaron al hombre el sábado y compareció ante un tribunal federal en Sacramento el 3 de junio. Está acusado de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto. La denuncia también alega que en los meses previos hizo llamadas “ incoherentes” al FBI para denunciar que estaba siendo amenazado e intimidado.

Su defensora pública, Meghan McLoughlin, expresó en un correo electrónico a The Associated Press el jueves que “a menudo hay más en estos casos que las acusaciones del gobierno, y que el proceso penal revelará” también la versión de su cliente.