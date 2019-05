El asesinato de la latina a la que sacaron el bebé del útero no es único: unos 30 casos en las últimas décadas

Quinet, coautora del libro de texto sobre homicidios: The Will to Kill: Making Sense of Senseless Murder (Voluntad de matar: dando sentido a un homicidio insensato), dijo que el acto es tan horrendo como ilógico: no tiene conocimiento de algún caso de “asesinato por cesárea”, como ella lo describe, en el que no se haya encontrado al bebé ni se haya descubierto al responsable.