"Como un calabozo": detienen a los padres de 5 niños que los tenían encerrados en condiciones deplorables en Pensilvania

Los niños, de entre 5 y 14 años de edad, vivían un cuarto "sin camas, con ventanas tapiadas, con restos fecales en las paredes y pulgas, y con vestimenta y alimentos limitados", según la policía.

Los padres de cinco niños de Pensilvania fueron arrestados este miércoles por la Policía Estatal tras ser acusados de mantener a sus hijos encerrados en una habitación "que funcionaba como un calabozo" y con "condiciones deplorables de vida".

La oficina del fiscal del condado informó que los cinco menores —una niña y cuatro niños de 14, 13, 10, 9 y 5 años de edad— eran mantenidos encerrados en un cuarto "sin camas, con ventanas tapiadas, con restos fecales en las paredes y pulgas, y con vestimenta y alimentos limitados", según observaron agentes de la policía en el lugar.

Las autoridades acudieron a principios de agosto a la vivienda de la familia en la población de Fairbank, en el condado de Fayette, en respuesta a una queja sobre las aparentes malas condiciones de manutención del grupo de niños.

Allí contactaron a los padres, identificados como James Russell Kahl y Carly Kahl, y registraron los detalles de la situación de los menores.

Ya con una orden de allanamiento, los policías ingresaron este miércoles a la residencia, donde arrestaron a ambos padres por poner en peligro el bienestar de los niños.

En el lugar se encontraron un arma aturdidora de defensa personal, una réplica de pistola y drogas.

Los oficiales consideran que el padre encerraba a los niños bloqueando la puerta desde fuera del dormitorio, donde los mantenía durante la mayor parte del día y toda la noche.

"La habitación funcionaba como un calabozo, con videocámaras conectadas con cables a la habitación del padre. Tenía tres cerraduras con llave y sin manilla para que los niños no escaparan", se lee en el informe policial.

Los niños fueron puestos bajo custodia de las autoridades locales.

