Escribió un ensayo sobre cómo matar a su marido y siete años después lo asesinó

Escribió un ensayo titulado "Cómo asesinar a tu marido” para un blog llamado “See Jane Publish” (temporalmente desactivado). Allí especificó posibles motivos que incluían infidelidades, mentiras, abusos o dinero, además del posible descubrimiento de que la esposa fuera una asesina por contrato profesional. Asimismo, examinó cuidadosamente ventajas y desventajas de probables métodos. No parecía muy segura del uso de armas porque requerían de “alguna habilidad”. Para usar cuchillos había que estar muy cerca para evitar “sangre por todas partes…”. Advertía que los crímenes pasionales siempre dejaban un rastro que podía llevar directamente a la esposa. “Todo asesinato deja pistas. Un crimen pasional no parece involucrar a un extraño”. Al final comentaba que aunque pensaba en el asesinato con frecuencia, no se veía haciendo algo tan brutal. "No quiero preocuparme por la sangre y los cerebros salpicados en mis paredes. Y realmente, no soy buena para recordar mentiras”. A manera de conclusión, le resultaba más fácil “desear a personas muertas que matarlas en realidad”.