Coronavirus y belleza: las nuevas reglas en los salones que comienzan a abrir

A las 10 am, Orr salió para recibir a su primera clienta, Amy Eldridge, que había llamado desde su auto para anunciar su llegada. Orr usó el termómetro para confirmar que Eldridge no tenía fiebre, y luego comprobó si había traído una mascarilla. Los clientes también pueden comprar una de tela en el salón, por $10.

Al responder no a las tres preguntas, Eldridge pudo entrar. Pero Orr no comprobó que la puerta estuviera cerrada. Hay que acostumbrarse a los nuevos procedimientos: la puerta permanece con llave y no se permiten clientes sin cita previa.

“He trabajado desde casa durante 15 años, así que para mí esto no ha supuesto un gran cambio. Y sólo me corto el pelo dos veces al año”, dijo Eldridge. “Pero también estoy encantada de poder hacer mis citas”.

“Tengo total confianza en Mindy, y no sólo por mi cabello”, contó, mientras Bodley mezclaba un poco de tinte. “Sé que siempre tiene en mente la seguridad de sus clientes. No haría nada que comprometiera a sus clientes o a su negocio”.

Guantes de goma rosa

Ya no le ofrecen bebidas a las clientas y no se sientan a su lado para charlar mientras esperan que el tinte se fije. El salón ya no toma fotos glamorosas de sus clientas luciendo sus nuevos looks con luces y fondos como hacían antes del coronavirus.