Cómo la actitud beligerante de Trump marcó su juicio y cómo puede impactar ahora la severidad de su sentencia

La actitud beligerante de Donald Trump antes y después de ser declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales podría impactar en la severidad de la sentencia que le será impuesta en julio, de acuerdo con expertos.

El juicio en Nueva York concluyó el jueves con la declaración de culpabilidad contra Trump, por haber falsificado registros comerciales para ocultar pagos que hizo a la actriz porno Stormy Daniels.

PUBLICIDAD

Los pagos fueron hechos a través de su entonces abogado, Michael Cohen -quien fue testigo clave en el juicio- para que ella no revelara un encuentro sexual y, con ello, afectar la campaña presidencial de Trump en 2016.

Tras la declaración de culpabilidad, el expresidente estalló en contra del juez del caso, Juan Merchán, a quien calificó como “corrupto” y un “tirano”. Este viernes en una rueda de prensa reiteró sus críticas al juez y, además, volvió a repetir que el juicio fue “injusto” y una “estafa”, de lo cual no existe evidencia.

Analistas coinciden en que la actitud de Trump podría impactar en la severidad de la sentencia que le será impuesta por Merchán.

“Un factor que a veces entra en juego es la falta de remordimiento; a menudo es una razón por la cual los jueces imponen sentencias más severas", dijo a la agencia AP Gabriel J. Chin, profesor de Leyes Criminales en la Universidad de California, Davis.

"Está claro que Trump no ha admitido en ninguna manera que hizo algo incorrecto, o que cometió un crimen”, agregó.

Durante, el juicio, ni el expresidente ni su defensa reconocieron ninguna de las acusaciones en su contra y Trump se ha definido como "un hombre muy inocente" que es víctima de una "cacería de brujas".

Al igual que hizo al perder las elecciones de 2020 con el sistema electoral, Trump ha tratado de desacreditar el sistema judicial de EEUU y ha atacado en numerosas ocasiones a jueces, sobre todo a los que llevan procesos en su contra.

El presidente Joe Biden calificó este viernes de "irresponsable" la actitud de Trump de cuestionar el sistema de justicia de EEUU.

PUBLICIDAD

“Es imprudente, peligroso, irresponsable, que cualquiera diga que está amañado (el juicio) solo porque no le gusta el veredicto”, dijo Biden.

Los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales por los que fue condenado conlleva una sentencia de hasta cuatro años de prisión y una multa de $5,000.

De acuerdo con la ley de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es un delito de clase 'E', el nivel más bajo, que solo acarrea multas.

Pero al ser cometidos junto a otro crimen -en el caso de Trump, de delitos electorales- la ley permite elevarlos a delitos mayores, abriendo la posibilidad de cárcel para quienes los cometen.

Sin embargo, en el caso de Trump, debido a que no tiene antecedentes penales y a su avanzada edad, de 77 años, es poco probable que terminará en prisión, de acuerdo con expertos.

Violaciones de la ley mordaza podrían impactar la sentencia de Trump

Trump violó en 10 ocasiones durante el juicio las “órdenes mordaza” que le fueron impuestas por el juez ante los repetidos ataques contra los miembros de la corte, testigos y otros actores clave del proceso judicial.

Las violaciones llegaron a tal punto que Merchán tuvo que advertir a Trump que podría enviarlo a la cárcel, de continuar con las agresiones, le impuso multas y lo obligó a borrar publicaciones ofensivas que realizó en su red social.

Ahora, tras la declaratoria de culpabilidad, Trump ha escalado sus críticas en contra del proceso judicial que aún debe llegar a la sentencia, programada por el juez para el 11 de julio y en las propias declaraciones de este viernes podría haber violado otra vez la orden mordaza, todavía vigente.

PUBLICIDAD

En la conferencia que dio desde la Trump Tower, en Nueva York, el expresidente mencionó por su nombre a Robert Costello, un testigo que testigo de la defensa al que reprendió el juez Merchán por también asumir una postura combativa en su declaración.

Y también se explayó sobre su exabogado Michael Cohen, el testigo estrella de la Fiscalía, cuyo nombre no usó, pero al que hizo referencia.

“Este era un abogado altamente calificado. Ahora no puedo usar su nombre debido a la orden mordaza, pero, ya se sabe, es un sórdido. Todos saben eso. Me tomó un tiempo descubrirlo”, dijo.

"Sabes que les gusta usar la palabra fixer. No era un fixer. Era abogado en ese momento", alegó, en referencia a los argumentos de la Fiscalía, que presentaron a Cohen como la persona que resolvía problemas a Trump.

Trump pareció aludir también de forma indirecta a Stormy Daniels, al decir que el fiscal del distrito llamó a personas "lascivas" al estrado. "Por cierto, nunca pasó nada. No hubo nada", afirmó, al parecer, refiriéndose al encuentro sexual con la actriz porno.

De acuerdo con Chin, las repetidas violaciones de las “órdenes mordaza” por parte de Trump podrían ser consideradas por Merchán al elaborar la sentencia.

No está claro cuándo el juez levantará las restricciones. Expertos sostienen que, ante las constantes agresiones de Trump contra el jurado y testigos, el juez podría mantener la orden para resguardar la seguridad de estos.

Una defensa agresiva... como Trump

Expertos en temas legales también han señalado como la estrategia de la defensa durante el juicio fue apelar a la beligerencia y al descrédito de los testigos, una actitud que no siempre causa una buena impresión en el jurado, pero que ha sido característica de Trump en su actuación en la política.

PUBLICIDAD

En el juicio, los abogados de Trump también lanzaron críticas y señalamiento personales en contra de testigos clave, como Cohen. Desde la presentación inicial de los argumentos, la defensa trató de desacreditar a Daniels y a Cohen, contra quien incluso utilizó apelativos como GLOAT (un juego de palabras en inglés que se traduciría como el mayor mentiroso de todos los tiempos).

El término hizo eco en muchos a los que usa generalmente Trump para referirse a sus enemigos o rivales. Antes había llamado a Stormy Daniels "cara de caballo" o DeSantimonio al gobernador de Florida, Ron DeSantis

En una entrevista con CNN tras la declaración de culpabilidad, Blanche admitió el jueves que la estrategia legal de la defensa fue elaborada por él y por Trump.

Cuestionado sobre si las reacciones agresivas de Trump en contra del juez y los testigos durante el juicio había dificultado su trabajo, Blanche negó que ese haya sido el caso y reiteró que trabajó junto con Trump al tomar decisiones para defenderlo.

En un artículo difundido a principios de mayo en la revista Político sobre las implicaciones de que Trump fuera encontrado culpable, Ankush Khardori, exfiscal federal del Departamento de Justicia, dijo que los jueces tienen la atribución de considerar múltiples factores para elaborar una sentencia.

“Bajo la ley federal, se les requiere explícitamente a los jueces elaborar sentencias que tomen en cuenta, entre otros elementos, la necesidad de ‘promover el respeto a la ley’, algo que Trump claramente carece”, dijo Khardori.

Trump debe "causar buena impresión" a oficial de libertad condicional

Antes de la sentencia, tendrá lugar otro momento en que la actitud de Trump también puede marcar la decisión de Merchán.

PUBLICIDAD

El expresidente debe cumplir con el requisito de presentarse a una entrevista en la oficina de libertad condicional, donde un oficial de esa área, un psicólogo y un trabajador social analizarán al mandatario.

De acuerdo con el Sistema Unificado de Cortes de Nueva York, el individuo bajo análisis -en este caso, Trump- debe "intentar causar una buena impresión y explicar por qué él o ella merecen un castigo menos severo".

Una vez concluido ese proceso, la oficina envía un reporte al juez.

Durante ese proceso, los abogados de Trump aún pueden incluir comentarios a favor de su cliente en el reporte.

Dada la actitud beligerante que ha tenido el exmandatario hasta ahora, no está claro qué pasará ese día, en que también hará historia como el primer expresidente de EEUU entrevistado por un oficial correccional.

Mira también: