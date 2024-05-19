El secreto de cómo transportaban los egipcios las grandes piedras con las que levantaron sus pirámides

Video Hallan una ciudadela Maya cerca de Mérida: estiman que era el hogar de 4,000 personas

¿Alguna vez te has preguntado cómo hicieron los egipcios para construir sus famosas pirámides sin ayuda de maquinaria y tecnología como la que tenemos hoy en día? Los grandes monolitos de piedra utilizados para construir las pirámides tuvieron que ser transportados desde otros lugares, pero ¿cómo lo hacían?

Recientemente, los científicos hicieron un hallazgo que podría explicarlo.

De acuerdo con un nuevo estudio, hace mucho tiempo un brazo del río Nilo fluyó cerca de más de 30 pirámides en Egipto, lo que podría resolver el misterio de cómo los antiguos egipcios transportaban los enormes bloques de piedra para construir los famosos monumentos.

El brazo del río, de casi 40 millas de longitud, corría junto al emblemático complejo piramidal de Guiza, entre otras maravillas, estuvo oculto bajo el desierto y las tierras de cultivo durante milenios, según un estudio que reveló el hallazgo el jueves.

La existencia del río explicaría por qué las 31 pirámides se construyeron en cadena a lo largo de una franja desértica, hoy inhóspita, en el valle del Nilo hace 3,700 o 4,700 años.

La franja cercana a la antigua capital egipcia de Menfis incluye la Gran Pirámide de Guiza, la única estructura superviviente de las siete maravillas del mundo antiguo, así como las pirámides de Jafra, Keops y Micerinos.

Los arqueólogos pensaban desde hacía tiempo que los antiguos egipcios debían de haber utilizado una vía fluvial cercana para trasladar los gigantescos materiales con los que se construyeron las pirámides.

“Pero nadie estaba seguro de la ubicación, la forma, el tamaño o la proximidad de esta mega vía fluvial al emplazamiento real de las pirámides”, declaró a la agencia AFP el autor principal del estudio, Eman Ghoneim, de la Universidad de Carolina del Norte Wilmington.

¿Cómo descubrieron el río cerca de las pirámides en Egipto?

El equipo internacional de investigadores utilizó imágenes de satélite para cartografiar el brazo del río, al que llamaron 'Ahramat', que significa pirámides en árabe.

El radar les proporcionó la “capacidad única de penetrar en la superficie arenosa y producir imágenes de elementos ocultos, como ríos enterrados y estructuras antiguas”, explicó Ghoneim.

Los estudios sobre el terreno y los restos de sedimentos del yacimiento confirmaron la presencia del río, según el estudio publicado en la revista Communications Earth & Environment. “Los sedimentos del lecho del río Ahramat, muestran un cambio abrupto de los tipos arenas”, dice el estudio. Se encontraron “materiales más finos superpuestos con capas que incluyen grava, conchas y materiales hechos a mano”, agrega.

Esta vía fluvial habría conectado lugares importantes del antiguo Egipto, incluidas ciudades y pueblos, y, por tanto, habría desempeñado un papel fundamental en el paisaje cultural de la región, aseguran los investigadores.

Los científicos sugieren que el caudaloso río se fue cubriendo cada vez más de arena, posiblemente a partir de una gran sequía ocurrida hace unos 4,200 años.

El misterio que rodeaba a las pirámides de Egipto

Las pirámides de Guiza se alzaban sobre una meseta a una media milla de la orilla del río, dice el estudio.

Según Ghoneim, muchas de las pirámides tenían una "pasarela ceremonial elevada" que discurría junto al río antes de desembocar en los Templos del Valle, que servían de puerto. Esto indica que el río desempeñó “un papel clave en el transporte de los enormes materiales de construcción y de los obreros necesarios para la construcción de la pirámide”, añadió.

Uno de los grandes misterios de la historia ha sido cómo los antiguos egipcios consiguieron construir estructuras tan enormes y duraderas.

Estos pesados materiales, procedentes en su mayoría del sur, “habrían sido mucho más fáciles de transportar flotando por el río” que por tierra, explicó a AFP Suzanne Onstine, coautora del estudio. Las orillas de los ríos podrían haber sido el lugar donde se recibía a los séquitos funerarios de los faraones antes de trasladar sus cuerpos a su “lugar de enterramiento final dentro de la pirámide”, sugirió.

El río también podría indicar por qué las pirámides se construyeron en lugares diferentes.

“El curso del agua y su volumen cambiaron con el tiempo, por lo que los reyes de la cuarta dinastía tuvieron que tomar decisiones diferentes a las de los reyes de la dinastía XII”, dijo.

“El descubrimiento me recordó la íntima conexión entre geografía, clima, medio ambiente y comportamiento humano”, dice Onstine.

Para los científicos, revelar este extinto brazo del Nilo puede proporcionar una idea más precisa de dónde se situaban posiblemente los antiguos asentamientos egipcios. Los investigadores esperan que su descubrimiento ayude a mejorar las medidas de protección del patrimonio cultural egipcio.

“Confiamos en que nuestros hallazgos puedan mejorar las medidas de conservación y dar a conocer estos yacimientos para la planificación del desarrollo moderno”, dice el estudio.

