¿A qué hora exacta será la alineación planetaria del 28 de febrero y cuánto durará?

Este sábado 28 de febrero de 2026, seis planetas de nuestro sistema solar —Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter— se "alinearán" en el cielo nocturno, creando un fenómeno visual conocido como un "desfile planetario".

Aunque no se trata de una línea recta perfecta en el espacio, desde nuestra perspectiva en la Tierra los planetas parecerán agruparse a lo largo de la eclíptica (el camino aparente del Sol).

Aunque no se trata de una línea recta perfecta en el espacio, desde nuestra perspectiva en la Tierra los planetas parecerán agruparse a lo largo de la eclíptica (el camino aparente del Sol).

¿A qué hora exacta ver la alineación planetaria?

A diferencia de un eclipse, que tiene un inicio al segundo exacto, la alineación es un evento de ventana de visibilidad. Según datos de la NASA y observatorios especializados, el momento óptimo para observar el desfile completo en Estados Unidos será:

  • Ventana principal: Entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol local.

Hora estimada (según zona horaria):

  • Costa Este (Miami/NY): 6:45 p. m. – 7:30 p. m. EST.
  • Centro (Chicago/Dallas): 6:30 p. m. – 7:15 p. m. CST.
  • Costa Oeste (LA/Seattle): 6:15 p. m. – 7:00 p. m. PST.
  • Ciudad de México: 7:30 p. m. - 8:15 p. m.

Mercurio y Venus serán los primeros en ocultarse tras el horizonte, por lo que la puntualidad es clave.

¿Desde dónde y cómo se verá?

El fenómeno será visible en todo Estados Unidos, pero la calidad de la experiencia dependerá de tu ubicación y equipo.

1. Dirección de observación: Debes situarte en un lugar con el horizonte oeste/suroeste completamente despejado (sin edificios ni árboles altos).

  • Hacia el Oeste (Bajos): Verás a Venus (muy brillante) y cerca de él a Mercurio y Saturno.
  • Hacia el Sureste (Alto): Júpiter dominará el cielo, siendo el objeto más fácil de identificar cerca de la Luna.
Recomendaciones de expertos

La NASA sugiere alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades para una mejor experiencia. Si utilizas instrumentos ópticos como telescopios, asegúrate de que el Sol se haya ocultado por completo para evitar daños oculares permanentes.

Este desfile es especialmente inusual por la cantidad de planetas visibles de forma simultánea antes de la medianoche, una oportunidad que no se repetirá con esta magnitud hasta el año 2040.

