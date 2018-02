Chevrolet Traverse RS ahora con motor turbo

La Chevrolet Traverse adopta un aire deportivo y distintivo. Ya no sólo será una SUV que cubre los requerimientos de transporte de las familias, ahora aportará un plus de deportividad en el look y el manejo, así como un equipamiento más completo, todo en la denominada Traverse RS.



Características como una parrilla negra, molduras negras en las ventanas, rieles negros en el techo, rines de aluminio de 20 pulgadas con acabado Dark Android y emblemas de corbatines negros, son los elementos exteriores diferenciadores respecto a la Chevrolet Traverse renovada apenas el año pasado.



En desempeño, se reserva por primera vez para esta SUV un propulsor turbo Ecotec 2.0 litros de 257 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque. Este motor garantiza una conducción dinámica y una buena respuesta en cualquier momento gracias a que desde las 2,100 rpm’s entrega el 90% del torque.

Dicho motor, combinado con su transmisión automática de nueve velocidades, ofrece un rendimiento de combustible de 20 mpg en ciudad y 26 mpg en carretera. Una prueba más de que las motorizaciones turbo modernas no tienen que ser un peligro para el bolsillo.



Adicionalmente a esto, la Chevrolet Traverse RS cuenta dentro de su equipamiento con alerta de cambio de carril con alerta de punto ciego, alerta de tráfico trasero cruzado, asistente trasero de estacionamiento, cámara de visión trasera en el espejo y recordatorio de asiento trasero (y aunque no detecta personas o artículos es muy útil por si olvidaste algo o a alguien en la banca posterior).

Al ser la Traverse RS la opción más alta de la gama de esta SUV, ofrece asientos en piel color Jet Black, los delanteros con calefacción y sistema de audio Bose de 10 bocinas. Todo a un precio a partir de $43,095 dólares.



