Las acosaron por ser lesbianas exigiéndoles que se besaran y cuando se negaron, les dieron una paliza

Melania Geymonat, una uruguaya de 28 años que vive en Reino Unido, y su novia Chris, sufrieron múltiples heridas en la cara y fueron llevadas a un hospital después del ataque. La policía ha hecho varios arrestos, aunque no ha dicho cuántos ni cuáles son las identidades de los atacantes, según la cadena BBC .

"Para calmar la situación, intenté hacer algunas bromas, como que Chris no entendía porque no hablaba inglés", le contó la joven a la BBC. "Incluso actuó como si estuviera enferma... pero comenzaron a tirar monedas. Lo siguiente que me acuerdo es que Chris estaba en el medio del autobús y la estaban golpeando. Así que inmediatamente fui allí por impulso y traté de sacarla y empezaron a pegarme. Estaba realmente sangrando".