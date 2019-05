Dos muertos y 19 heridos tras un ataque con cuchillo contra un grupo de estudiantes en Japón

Las víctimas, de 6 y 7 años, estaban en una parada de bus cerca del parque Noborito en la ciudad de Kawasaki cuando un hombre de 40 o 50 años las atacó. La televisión nacional NHK, citando a la policía, dijo que el sospechoso murió luego de cortarse el cuello. La policía no confirmó inmediatamente el informe ni dio otros detalles específicos.

No estaba claro de inmediato cuántos otros han muerto.

Un funcionario del departamento de bomberos de Kawasaki le confirmó a The Associated Press que una persona murió. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa.