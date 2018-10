Se cree que Fotios 'Freddy' Geas y al menos otro recluso estuvieron involucrados en el asesinato de Bulger, dijo el funcionario a la agencia de noticias AP. El investigador habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado para hablar del caso. De acuerdo a medios locales de Boston, Geas no habría negado su participación en este crimen.

No está claro si Geas tiene un abogado. David Hoose, el defensor que lo representó inicialmente en los casos por asesinatos de la mafia de los que fue acusado, dijo que no estaba sorprendido de que su excliente no negara su papel en la muerte de Bulger o que se haya negado a identificar a su posible cómplice. "Él no delataría a nadie y no tiene respeto alguno por alguien que lo hiciera", señaló Hoose al mismo medio bostoniano.