Padres en California viven una pesadilla tras enterarse del asesinato de su hijo en México

Taylor Meyer, de 27 años, celebrara un cumpleaños con sus amigos en Playa del Carmen, un famoso destino turístico mexicano, donde lo asesinaron durante un atraco. Ahora sus padres están pidiendo al FBI que investigue las circunstancias bajo las cuales murió su hijo, pues aseguran que las autoridades locales no quieren que se sepa de este crimen por no afectar el turismo en el área. "No vamos a tener a Taylor de regreso. Solo queremos la verdad", pidió el padre.