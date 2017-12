Cuatro menores lanzaron una bolsa de arena a un carro, una persona murió y ahora son acusados de asesinato

Cuatro adolescentes de entre 13 y 14 años de Ohio fueron acusados de asesinato el martes luego de que arrojaran una bolsa con arena desde un puente a un auto provocando la muerte del copiloto.

Las autoridades indicaron que los menores arrojaron la bolsa y otros objetos en la Interestatal 75 el pasado 19, dejando herido a Marquise Byrd, quien murió al día siguiente en el Mercy Health St. Vincent Medical Center. La víctima, de 22 años, era originario de Warren, Michigan, y padre de un bebé de un año, según The Toledo Blade. La autopsia mostró que la muerte se produjo por un golpe en la cabeza y el cuello.

El joven se había desplazado a Toledo para ver a unas amistades.

"Estaba manejando mi auto y pasé por debajo de la carretera. No sé qué pasó. Mi amigo... no sé qué pasó. Mi amigo no se mueve. Estaba manejando bajo el puente y algo golpeó mi auto. (Mi amigo) no se mueve", se escucha en la llamada de emergencia del piloto tras recibir el golpe.

Según la policía de Toledo, los adolescentes estaban arrojando objetos desde arriba y trataron de huir al ser descubiertos. Además de asesinato, están acusados de vandalismo contra los vehículos.

"Los cuatro jóvenes fueron observados por oficiales que salieron del puente de Indiana Avenue I-75 después de que el vehículo, en el que viajaba Byrd, fue alcanzado", describió la policía en un comunicado. "Los detectives determinaron que la bolsa de arena no había caído de manera accidental, sino que fue un acto deliberado". Los adolescentes, que se encuentran en el Lucas County Juvenile Justice Center, negaron los hechos.



Un segundo carro fue dañado presuntamente por los objetos lanzados, aunque nadie resultó herido.

Según Shaveontae King, familiar del fallecido, Byrd era un "joven con energía, extrovertido, amable. Siempre tenía una gran sonrisa". "Agradecería que (los padres de los menores) al menos llamaran a mi tía y le dijeran que lo sienten", añadió en declaraciones al diario.

No es la primera vez que un episodio similar ocurre en Estados Unidos. El pasado mes de octubre un fiscal de Michigan indicó que cinco adolescentes, de entre 15 y 17 años, iban a ser juzgados como mayores de edad por la muerte de un hombre luego de que tiraran una piedra al auto en el que viajaba.



David Leyton subrayó que serían juzgados no solo por homicidio, sino también por conspiración para cometer asesinato, destrucción maliciosa a la propiedad y otros cargos menores.

Según los investigadores, los adolescentes lanzaron una roca o un pedazo de concreto de aproximadamente seis libras desde la pasarela de una autopista, que acabó con la vida de Kenneth Andrew White, de 32 años.

Luego de aventar el objeto huyeron del lugar y se fueron a comer en un restaurante de comida rápida.