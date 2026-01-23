Volcanes mexicanos Volcán en Chiapas, México, enciende alerta: Investigadora explica desarrollo de lago volcánico activo Una investigación de la UNAM reveló lo que pasa con el lago volcánico

Video Científicos logran la primera imagen del interior del volcán Popocatépetl

Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) causó alerta en la zona de un volcán en Chiapas, México; una experta explicó qué paso con el desarrollo lago volcánico que está activo.

El volcán Chichón que está ubicado al norte del estado de Chiapas tuvo cambios detectados dentro de su cráter, los cual se trata de un lago volcánico activo. De acuerdo con la investigadora Patricia Jácome Paz, del Instituto de Geofísica de la UNAM, este se originó luego de la erupción de 1982 y presenta variaciones físico-químicas significativas.

PUBLICIDAD

Este cuerpo de agua, de tonalidad turquesa, es de tipo hidrotermal y contiene aguas sulfurosas con temperaturas cercanas a los 100 grados Celcius. La experta precisó que el lago dejó de estar dominado por algas y ahora muestra una composición con sulfatos y sílice, un indicador claro de que el sistema continúa activo. Estos cambios han sido documentados mediante muestreos realizados durante más de dós décadas.

Uno de los hallazgos relevantes fue que hay esferas huecas de azufre que flotan en la superficie del algo, con estas se forma un burbujeo de gases a través de un cuerpo de azufre líquido en el fondo del cráter, donde se han registrado temperaturas de hasta 118 grados Celsius.

Además, se ha detectado una emisión constante de gases desde el fondo hacia la superficie, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente porque la zona mantiene cierta actividad turística, a pesar de las advertencias sobre el peligro que implica acercarse al cráter.

¿Cuáles son los cambios que causan alerta del volcán?

La investigadora enfatizó que el Volcán Chichón requiere un seguimiento más estricto. Recomendó fortalecer el monitoreo geoquímico, así como promover una mayor colaboración entre vulcanólogos, especialistas en gestión de riesgos, brigadas comunitarias y expertos en comunidad social.

A más de cuatro décadas de su erupción más conocida, el volcán Chichón todavía muestra señales de actividad interna. La especialista advierte que ignorar estos cambios podría tener consecuencias, por lo que insisten en la importancia de la vigilancia constante y de mantener informada a la población que habita o visita la región.