Así es la reliquia de San Judas Tadeo, el supuesto hueso del "santo de las causas perdidas" que atrae multitud de devotos en CDMX

Video Reliquia de San Judas Tadeo llega a Ciudad de México: feligreses se reúnen para pedir milagros

Un pedazo de hueso, supuestamente del brazo de San Judas Tadeo, considerado una reliquia, llegó esta semana a la Ciudad de México, gracias aun un permiso especial de la Santa Sede en el Vaticano, lo que ha causado un furor entre los creyentes en uno de los santos más seguidos del país.

La reliquia de primer grado llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y “durante su traslado miles de fieles salieron a las calles para darle la bienvenida”, dice el comunicado de la Arquidiócesis Primada de México en un comunicado.

El hueso fue trasladado a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde se realizó una misa a la que acudieron más de 2,000 fieles.

Las reliquías llegaron en una urna de cristal en medio de un fuerte operativo de seguridad. <br> Imagen Arquidiócesis Primada de México



La reliquia permanecerá expuesta en la Catedral hasta el próximo 1 de agosto, informó la Arquidiócesis, después iniciará un recorrido por varios puntos de la Ciudad de México y otros estados del país.

El recorrido de la reliquia de San Judas Tadeo incluye 94 diócesis e iniciará en la Ciudad de México, visitará la iglesia de San Hipólito en el Centro Histórico, la parroquia de San Judas Tadeo, en Cuemanco, y la parroquia Purísima Concepción de Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Además, se visitará el santuario de San Judas Tadeo en la diócesis de Azcapotzalco y culminará en la Catedral de la Diócesis de Xochimilco, y luego se irá a Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Quién es San Judas Tadeo?

La Biblia se refiere a Judas Tadeo como uno de los 12 apóstoles de Jesús, aunque hay quienes suelen confundirlo con Judas Iscariote, el que lo traicionó a cambio de treinta monedas de plata, según refieren los escritos religiosos.

En la actualidad San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas imposibles o desesperadas. Cada 28 de octubre es celebrado por sus devotos.

En las calles de México es frecuente ver imágenes del santo acompañadas de la Virgen de Guadalupe.



En entrevista con el semanario Desde la Fe, el sacerdote Sergio Román dijo que algunos feligreses, al verlo como el santo al que nadie le pedía, comenzaron a hacerle peticiones.

De acuerdo con Desde La Fe, San Judas Tadeo es uno de los santos con mayor número de devotos, e incluso, con más fieles después de la Virgen de Guadalupe.

¿Cómo son las reliquias de San Judas Tadeo que llegaron a México?

Para los católicos, las reliquias son partes que creen que pertenecen al cuerpo de santos, y pueden ser miembros, cenizas o huesos, y tienen gran importancia en la tradición católica.

El mercado de las reliquias se hizo muy popular en la Edad Media y muchas iglesias y ciudades decían tener partes de santos o incluso fragmentos de la cruz en la que murió Jesús. En muchas ocasiones, se ha descubierto que las reliquias eran huesos de animales o que no pertenecían a un tiempo posterior al que vivió el santo en cuestión.

Más allá de la devoción popular, no sabe a ciencia cierta qué pasó o dónde está sepultado Judas Tadeo, si realmente existió, lo que hace improbable que este fragmento de hueso le pertenezca.

Las reliquias que llegaron a México consisten en un supuesto hueso del cuerpo de Judas Tadeo. Llegaron en una urna de cristal en medio de un fuerte operativo de seguridad.

La reliquia permanecerá expuesta en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hasta el próximo 1 de agosto. Imagen Arquidiócesis Primada de México



Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México desplegaron un operativo para resguardar su traslado.

Afuera de la Catedral Metropolitana, situada en el primer cuadro de la ciudad, miles de fieles hicieron largas filas para poder ingresar al recinto y admirar las reliquias del santo.

