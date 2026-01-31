america latina Hombres Armados Irrumpen en Casa y Matan a 2 Mujeres en Colima; Fuerzas de Seguridad Abaten a Agresores El equipo del secretario mexicano Mario Delgado confirmó a N+ Univision que las víctima son tía y prima del funcionario, quienes se dedicaban a la venta de alimentos.

Dos familiares del secretario de Educación del Gobierno de México, Mario Delgado, fueron asesinados este sábado 31 de enero, en Colima, Colima.

El equipo del secretario mexicano confirmó a N+ Univision que las víctimas, identificadas como María Eugenia "Geña" Delgado y Sheila Amezcua Delgado, son tía y prima del funcionario, quienes se dedicaban a la venta de alimentos.

De acuerdo con los reportes, el asesinato se registró la mañana de este sábado 31 de enero, cuando sus cuerpos fueron hallados sin vida al interior de su vivienda ubicada en la colonia Placetas, en la capital de Colima.

¿Qué ocurrió con la tía y prima de Mario Delgado?

Al rededor de las 4:30 horas de este sábado, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban al interior del inmueble.

Abaten a los presuntos asesinos de los familiares de Mario Delgado

Las fuerzas de Seguridad de Colima informaron que la tarde de este sábado se registró un enfrentamiento con 3 personas que se presume participaron en un doble homicidio ocurrido esta madrugada en la Colonia Placetas Estadio.

Durante la refriega las tres personas fueron abatidas y un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue alcanzado por un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con un comunicado, el homicidio de dos mujeres se registró alrededor de las 4:30 AM en la colonia Placetas de la capital colimense.

Tras el reporte de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima acudieron al lugar para el levantamiento de la escena del crimen, y elementos de la Policía de Investigación (PDI) de esta institución comenzaron las indagatorias.

A través del C5i Colima, autoridades lograron identificar el vehículo utilizado en el crimen y también la identificación de algunas de las personas que participaron en el mismo.

Se ubicó que los presuntos responsables viabajan en un auto color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante en el municipio de Villa de Álvarez.

Cuando los elementos de las corporaciones se acercaron al lugar, fueron agredidos por disparos de arma de fuego; en dicho intercambio, tres agresores resultaron abatidos y un elemento de la FGE recibió un disparo, pero se encuentra fuera de peligro.

Elementos de la PDI acordonaron la zona para hacer los levantamientos respectivos de esta escena del crimen; en el interior del domicilio se encontraron armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida por análisis de videos de los responsables del referido crimen de las dos mujeres, entre los que se incluye la ropa utilizada en los hechos, así como un marro.

La Fiscalía de Colima informó que por protocolo, el asesinato de las dos mujeres será investigado como feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.