america latina '¡Fue el gol de Quiñones!': Tiembla en México durante el partido inaugural de la Copa Mundial El temblor se registró a las 13:10 horas, según reportó el Sistema de Alertamiento Sísmico de México; casi simultáneamente, México abrió el marcador con un gol del naturalizado Julián Quiñones ante Sudáfrica.

Video Temblor sorprende concentración de la Selección de Inglaterra previo al Mundial 2026

Un sismo de baja intensidad se registró este jueves 11 de junio de 2026 en México, en pleno partido inaugural de la Copa Mundial en la Ciudad de México.

El temblor se registró a las 13:10 horas, según reportó el Sistema de Alertamiento Sísmico de México; casi simultáneamente, México abrió el marcador con un gol del naturalizado Julián Quiñones ante Sudáfrica.

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Usuarios de redes sociales afirmaron que el responsable del sismo fue “Julián Quiñones”, abriendo todo tipo de teorías de que el primer gol del Mundial hizo vibrar el suelo mexicano ante la emoción de la afición.

SASMEX informó que el sensor que detectó el sismo está ubicado a 11 millas al suroeste del municipio de Ometepec, del estado mexicano de Guerrero, una región altamente sísmica.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Ante el sismo detectado este jueves poco después de la 1 de la tarde, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de la Ciudad de México señaló que no fue necesario activar la alerta sísmica, debido a que la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación.

¿Qué hacer si suena la alerta sísmica en CDMX?

La alerta sísmica que se puede percibir en la Ciudad de México se activa cuando los sensores ubicados en el sur de México detectan un sismo y estiman que su energía radiada puede representar un peligro.

La alerta pública se emite bajo las siguientes reglas para evitar falsas alarmas:

Sismo mayor a magnitud 5.0 a menos de 155.3 millas de la ciudad.

Sismo mayor a magnitud 5.5 a menos de 217.4 millas

Sismo mayor a magnitud 6.0 a más de 217.4 millas

Al escuchar la alerta sísmica, se recomienda mantener la calma y seguir el protocolo de tres fases: antes, durante y después.

Durante el sismo: No corras, no grites y no empujes.

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Evacúa el inmueble solo si te encuentras en una planta baja o en un nivel de fácil acceso. Sigue las rutas de evacuación previamente establecidas.

Repliégate y resguárdate si estás en un piso alto (tercer piso o superior) o si el sismo ya ha comenzado y la evacuación es insegura.

Aléjate de ventanas, muebles altos y objetos que puedan caer.

No uses elevadores ni escaleras durante la sacudida principal.

Si vas en el Metro, permanece dentro del vagón y, si estás en el andén, repliégate a las paredes.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables de luz, árboles y edificios con fachadas o cristales frágiles.