La fuerza de Francia Márquez: cómo una mujer afro, campesina y pobre logró conquistar la vicepresidencia de Colombia

“Francia Márquez nos sobrepasó a todos”, recuerda la periodista colombiana Carolina Gutiérrez oír de la propia voz del tío de la vicepresidenta, uno de los hombres mayores de esa comunidad y con un gran prestigio por su activismo. “En 2016 quise hacer un perfil sobre la lideresa afro de la que muchos empezaban a hablar. Me encontré con una mujer joven que llevaba varios años desplazada en Cali y que ya gozaba de un profundo respeto y reconocimiento por parte de su comunidad. Eso me hizo preguntarme, pero qué es lo que tiene que la hace tan poderosa y entendí que no solo era ella, era una estrategia colectiva que habían adoptado las mujeres del Cauca para defenderse”, explica Gutiérrez quién escribió su tesis de maestría sobre Márquez y sus compañeras de lucha.