FIFA respalda a México como sede mundialista tras jornada de violencia Gianni Infantino y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvieron una conversación en la que el dirigente de la FIFA le reiteró su confianza.



Luego de sostener una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Infantino reiteró su “plena confianza” en la capacidad organizativa del país. “Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, dijo el dirigente deportivo.

A través de una publicación en sus redes sociales, el presidente de FIFA enfatizó su entusiasmo por los partidos programados en territorio mexicano, proyectando que esta edición será “la mejor de la historia”.

La ratificación ocurre en un momento crítico para la seguridad mexicana, tras los disturbios registrados el pasado domingo en diversas ciudades a consecuencia del abatimiento del capo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia. Gianni Infantino, presidente de la FIFA



En días anteriores, Infantino había confirmado a los medios el respaldo a México, por lo que la presidenta Sheinbaum le agradeció en una de sus conferencias de prensa matutinas. Y esta misma tarde la mandataria mexicana se pronunció tras la conversación con Infantino. “Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”. Publicó Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

Con esta confirmación, se disipan los rumores sobre una posible redistribución de los partidos hacia Estados Unidos o Canadá. México se prepara para recibir la justa mundialista con el compromiso de garantizar la seguridad de los aficionados y participantes en lo que la FIFA denomina “el mundial más inclusivo”.