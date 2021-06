Con una polarización extrema, Perú tendrá (una vez más) las elecciones más difíciles de su historia

Llaman a la calma ante un margen que sería "muy pequeño"

Lo ajustado de los resultados hace prever problemas a algunos analistas. “Si hay como parece, un resultado ajustado, yo me temo que el perdedor no lo va a aceptar. El mejor escenario sería que quien gane lo haga con una diferencia de por lo menos 5% o 4% para que no sea cuestionado”, advirtió el analista Fernando Tuesta, quien además alertó sobre una campaña para deslegitimar el proceso electoral y que tiene como fin que se diga: “Si no gano es fraude”.

El duro desafío de sacar a Perú de la crisis por la pandemia

“Hay una crisis institucional. La gente no cree en nada. No cree en ninguna institución. No cree en Keiko Fujimori y las 80 mil promesas. También probablemente, un porcentaje muy alto, no cree en Pedro Castillo. Un 50% no cree y es sobre la base que va a trabajar cualquiera de los dos”, dijo la analista Giovana Peñaflor, quien advirtió que si las cosas siguen como están actualmente y no hay cambios “el país va a estallar. ¿Cuándo? Es como la bomba donde no hay el contómetro”.