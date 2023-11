A una semana del huracán Otis, falta de agua y alimentos empuja a pobladores a abandonar Acapulco

“¿Por qué me quiero ir de Acapulco? Porque no hay comida, no hay víveres, no hay cajeros abiertos, no hay luz. Es la necesidad de todo mundo, no (nos vamos) porque queramos irnos. Voy a Chilpancingo, quisiera irme a México unos días, pero a dónde voy a llegar”, comentó un acapulqueño de nombre Héctor Palacios al periódico mexicano El Universal.