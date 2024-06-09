Desaparecen cuatro colombianos, dos niños y dos adultos, en México: autoridades emiten una alerta

Video Acusan a madre buscadora en México de alterar una escena donde se hallaron restos humanos; ella se defiende

Cuatro colombianos, dos adultos y dos niños, desaparecieron a finales del mes pasado en Chihuahua, México, por lo que las autoridades mexicanas emitieron este fin de semana una alerta de búsqueda.

Los cuatro desaparecidos presuntamente son integrantes de una misma familia.

Se trata de Keiley Beltrán Martínez, de 9 años, Miguel Esteban Ramírez Martínez, de 15, Silvia Marcela Martínez Parra, de 34, y Fredy Méndez Remolina, también de 34, dicen las fichas de búsqueda emitidas este fin de semana por la Comisión Local de Búsqueda del estado de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades locales, los cuatro colombianos fueron vistos por última vez el 28 de mayo, “en la Ciudad de México, cuando se dirigían a Ciudad Juárez, Chihuahua”. Desde entonces se desconoce el paradero de todos.

La comisión no detalló si fueron los familiares de los desaparecidos los que pidieron que se emitiera la alerta, sin embargo, sí solicitó a quienes tengan información de la familia que se comuniquen a la sede central de la comisión de búsqueda.

Las autoridades proporcionaron fotos y detalles físicos de los desaparecidos.

Keily Beltrán Martínez tiene piel morena clara, mide 3.6 pies de estatura, tiene ojos color miel y cabello largo lacio color castaño.

Miguel Esteban Ramírez Martínez mide 5.11 pies de altura, es de piel morena clara, ojos cafés, cabello corto y castaño.

Mientras que Silvia Marcela Martínez Parra mide 5.24 pies de altura, tiene piel morena clara y cabello largo, lacio y negro. Además, tiene un tatuaje en el brazo que lee "familia" y un tatuaje en el tobillo en forma de mariposa.

Fredy Méndez Remolina mide 5.74 pies de altura y tiene cabello corto, lacio y negro.

Todos los desaparecidos son originarios de Bogotá, Colombia.

