Agricultores mexicanos arremeten contra productores de aguacate que les quitan su agua y a veces son protegidos por carteles

Video Agricultores en Villa Madero, Michoacán, toman medidas contra la sequía y la apropiación ilegal de agua

A medida que se prolonga la sequía en México, los agricultores que siembran para poder alimentar a sus comunidades han comenzado a tomar medidas directas contra los demandantes huertos de aguacate y los campos de bayas de las granjas comerciales que están secando los arroyos en las montañas al oeste de Ciudad de México.

Ríos e incluso lagos enteros están desapareciendo en el alguna vez verde y exuberante estado de Michoacán, a medida que la sequía se combina con un aumento en el uso de agua para los lucrativos cultivos de exportación del país, encabezados por los aguacates.

En los últimos días, agricultores de subsistencia y activistas del pueblo michoacano de Villa Madero organizaron equipos para ir a las montañas y arrancar bombas de agua ilegales y destruir estanques de riego sin licencia.

Se avecina un conflicto potencial con los productores de aguacate, que a menudo están patrocinados por los carteles de la droga o les pagan dinero por protección.

El litigio por el agua en Villa Madero

La semana pasada, decenas de residentes, trabajadores agrícolas y pequeños agricultores de Villa Madero subieron a las colinas para arrancar equipos de riego que utilizan manantiales de montaña para regar los campos de aguacate en las colinas cubiertas de pinos.

La semana anterior, otro grupo subió con picos y palas y rompió las paredes de un estanque de contención ilegal que succionaba agua de un manantial que había abastecido a los residentes locales durante cientos de años.

“En los últimos 10 años, los arroyos, los manantiales, los ríos se han ido secando y el agua ha sido captada, principalmente para ser utilizada para aguacates y frutos rojos”, dijo el activista local Julio Santoyo, uno de los organizadores de la iniciativa. “Hay caseríos en la parte baja del municipio que ya no tienen agua”.

Santoyo estimó que alrededor de 850 de los estanques de contención de tierra revestidos de plástico han surgido en las colinas alrededor de Villa Madero, generalmente poco después de que los plantadores hayan talado o quemado ilegalmente el bosque de pinos nativo. Los pinos ayudan al suelo a retener agua, mientras que los aguacates la agotan.

Francisco Gómez Cortés dijo que los residentes de su caserío, El Sauz, llevaban 15 años pidiendo al terrateniente que permitiera que el manantial fluyera cuesta abajo hasta su comunidad.

Después de un año en el que México recibió solo aproximadamente la mitad de sus precipitaciones normales, los residentes se desesperaron y la semana pasada reunieron el coraje para subir la colina y arrancar bombas y mangueras para el campo de aguacate.

“No tenemos suficiente agua para el consumo humano”, dijo Gómez Cortés. "Es triste. Es triste caminar por estos senderos que ahora están secos, cuando alguna vez tuvieron árboles y manantiales”, dijo. “Ni siquiera han dejado agua para los animales (del bosque) que anidan en las orillas”.

En una señal de la seriedad con la que el gobierno local está tomando la amenaza potencial, el grupo estuvo acompañado por el alcalde de Villa Madero, quien culpó a los forasteros por el problema.

“Hay gente que no es de este pueblo, que viene a nuestro municipio y nos está invadiendo”, dijo el alcalde Froilán Alcauter Ibarra. "Le están quitando el agua a la gente que vive cuesta abajo y no se dan cuenta de que son los más pobres".

Los residentes dicen que no pretenden negar completamente el agua a los campos y han propuesto un acuerdo para dar a los propietarios el 20% del agua de los arroyos locales, si permiten que el 80% restante siga fluyendo. Dicen que aún no han obtenido respuesta.

Posibles repercusiones

Los carteles de la droga a menudo ganan dinero con la tala ilegal y extorsionando a los productores de aguacate en Michoacán. Los activistas de Villa Madero han sufrido amenazas, secuestros y golpizas en el pasado.

“Corremos un grave riesgo de que nos maten por protestar”, dijo Gómez Cortés. "Por necesidad, estamos haciendo lo que el gobierno debería hacer".



Durante mucho tiempo el gobierno ha hecho poco para limitar a los productores y combatir la deforestación y la apropiación del agua. Pero sí parece haber desarrollado un repentino interés en prevenir el conflicto que se avecina.

El sorprendente caso del lago de Pátzcuaro

En marzo, activistas organizaron una reunión cerca del lago de Pátzcuaro para exigir a las autoridades que hicieran algo ante el rápido descenso de los niveles del agua. Pátzcuaro es un lago poco profundo pero extenso en Michoacán con un hermoso pueblo colonial en sus orillas y una isla de pescadores en el medio.

Los pescadores de la isla Janitzio con sus botes y sus redes en forma de ocho se hicieron famosos por fotógrafos y cineastas en las décadas de 1940 y 1950 como símbolo de las tradiciones populares de México. La ciudad de Pátzcuaro atrae a cientos de miles de turistas.

Pero debido a la sequía, la deforestación, la acumulación de sedimentos y el aumento de la demanda de agua por parte de los productores de aguacates y bayas, el lago de Pátzcuaro se ha reducido a aproximadamente la mitad de su tamaño. Ahora se puede llegar a la isla Janitzio vadeando el lago, y el activista Juan Manuel Valenzuela estima que el 90% de los barcos que solían pescar y transportar turistas están fuera de servicio.

El cercano lago Cuitzeo, uno de los lagos de agua dulce más grandes de México, está casi seco.

“No podemos permitir que extingan nuestros lagos”, dijo Valenzuela. “Sería una tragedia para Michoacán”.

Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente del estado de Michoacán, reconoce que el problema se ha salido de control. El agua se ha vuelto tan escasa en las áreas lacustres que alguna vez fueron exuberantemente boscosas que los propietarios de huertos a menudo envían camiones cisterna para absorber miles de galones del lago para regar sus plantaciones.

“Se podían ver hasta 100 camiones sacando agua del lago”, dijo Méndez sobre la situación en marzo.

Entonces, hace aproximadamente una semana, la policía estatal comenzó a patrullar la orilla del lago y a detener a los camioneros que veían extrayendo agua. Méndez dijo que el estado ha comenzado a monitorear los estanques agrícolas para ver si alguno se está rellenando desde el lago.

Si bien el lago de Pátzcuaro ha crecido y disminuido en el pasado, esta vez puede ser terminal. Los agricultores están empezando a pastar el ganado y a plantar cultivos en el lecho del lago.

“Será difícil, porque los humanos y el ganado sobrevivirán, apenas, pero los animales y las plantas desaparecerán, todo eso se secará y desaparecerá”, dijo Gómez Cortés.

