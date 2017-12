Las ventajas de tener una vecina como Silvita

La mayoría de los vecinos se burlan de ella por ser una solterona, pero fuera de sus momentos de histeria y desesperación por encontrar galán es una excelente inquilina, ya que es de las pocas personas que no se atrasan con el pago de la renta o el gas.



Una de las ventajas más grandes de tener una vecina como Silvita es tener internet de alta velocidad, ya que si te atrasas con el pago de tu servicio, siempre podrás acudir a ella para colgarte de su Wi- Fi, ya ves que eso de adivinar contraseñas no es tan complicado, aunque siempre es mejor pedir el favor y no ser tan encajosos como Germán, El Jorjais, Pedro y el resto del edificio.



Darse un taco de ojo no le hace mal a nadie, por lo que tener una vecina como Silvita puede ser un deleite cada vez que la veas o platiques con ella. Si eres atractivo y estás soltero puedes tener una oportunidad, pero si eres inseguro y poco oportuno como Luis, el resultado es incierto y si no nos crees ve esta bochornosa escena, no querrás que te pase, ¿verdad?



Silvita tiene un carácter de los mil demonios, en ocasiones su paciencia no es la mejor, pero aún así es buena persona y sin duda es alguien en quien puedes confiar. Por no hacer sentir mal a los demás es capaz de hacer algunos sacrificios, gastar más de lo esperado y hacer favores sin darse cuenta. Eso sí, si eres astuto como Lorena, la puedes engañar con fácilidad.



Si no tienes una vecina como Sivita no te preocupes, siempre puedes reír con ella en Vecinos todos los miércoles por Galavisión.

