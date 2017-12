Carlos Villagrán confiesa que fue novio de ‘Doña Florinda’

Un traje de marinero, gorra de colores, calcetas largas y unos cachetes bien inflados, fueron los elementos que hicieron de Quico un personaje único en la exitosa serie de El Chavo, aún recordamos con humor sus berrinches y frases como “Te voy acusar con mi mamá”, “Chusma, chusma” y “No me simpatizas”, pero en esta ocasión, Carlos Villagrán, quien interpretó durante años a este personaje ha dado de que hablar con inesperadas declaraciones.



Después de años de intriga y chismes sobre la relación que existió entre Quico y Doña Florinda, el mismo Carlos Villagrán reveló durante una entrevista para un programa argentino lo que sucedió entre ellos, ¿estás listo?



Vaya sorpresa que nos llevamos cuando Villagrán confesó que Doña Florinda andaba tras sus huesitos “Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda, yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo… Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía “llévame al carro”, me invitaba a su casa”, declaró el comediante.



Como si no fuera suficiente con tal revelación, Villagrán aseguró que Chespirito le ayudó a cortar la relación con Florinda Meza: “Yo le pedí ayuda a Roberto Gómez Bolaños y él me dijo: Mira, hoy que vamos a grabar ¡córtala!, mándala a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí para hacer el programa”.

Durante mucho tiempo se rumoró sobre los líos amorosos que ocurrieron en el elenco de esta exitosa serie mexicana pero es hasta este momento que por fin conocemos la verdad.

Florinda Meza y Chespirito se enamoraron y decidieron unir sus vidas durante 30 años, hasta que el 28 de noviembre de 2014, el reconocido actor y productor Roberto Gómez Bolaños falleció.



