La Chilindrina revela la razón por la que ‘Chespirito’ canceló ‘El Chavo del 8’

Por su parte, la actriz no pudo evitar sentir tristeza al darse cuenta que ya no grabarían más capítulos de ‘El Chavo’. “Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes, fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer ‘El Chavo’ y me dolió mucho".