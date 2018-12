Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann pelean por el árbol de navidad

Uno de los símbolos más importantes de esta época decembrina es el árbol de navidad, el cual se acostumbra a colocar en familia por ser tan especial. Sin embargo, esto no ocurrió en casa de la hija de Eugenio Derbez, pues Mauricio Ochmann decidió colocar el árbol en compañía de Kailani y en ausencia de Aislinn algo que provocó una serie de reclamos.

Pero ahí no terminó todo, Aislinn se acercó al árbol y le reclamó: “¿Por qué pusiste el árbol sin mí?” A lo que Mauricio respondió: “No, te dijimos, pero pues tú te fuiste al súper”.



Aunque el árbol estaba prácticamente listo, Aislinn decidió colocar unas esferas, pues ella quería ser parte de la tradición navideña. Más tarde, Aislinn insistió: “¿Por qué no me esperaste?”, mientras Mauricio jugaba con una esfera para hacerla reír. Desafortunadamente, los intentos de Mauricio no dieron resultado y Aislinn terminó su molestia al decir: “No estoy contenta contigo, por qué hiciste eso. El árbol está puesto, es imperdonable”, señaló.