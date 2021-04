“Me he de morir y me has de extrañar”: Eugenio Derbez le reprochó a Aislinn que haga planes familiares sin él

En distintas ocasiones Eugenio Derbez y su primogénita Aislinn han demostrado que tienen una extraordinaria relación, incluso han asegurado que, durante un largo tiempo, ha sido Aislinn quien ha interpretado el rol de mamá al tener una actitud muy sobreprotectora con el comediante. Sin embargo, no todo es color de rosa entre ellos, ya que recientemente ha sido la joven de 34 años la que ha dado de qué hablar al exhibir una serie de reclamos de su famoso padre.

Hace tan sólo unas horas, la también actriz y empresaria mexicana utilizó su cuenta de Instagram para publicar un par de audios que le mandó Eugenio Derbez para reclamarle sus recientes actitudes. Según el comediante, Aislinn visita su hogar cuando él no está y peor aún, hace planes familiares cuando sabe que él se encuentra de viaje por cuestiones laborales.

“ Por cierto, tu nada más esperas que yo me vaya de viaje para hacer fiestas, invitar a tu casa, ir a visitar la mía. O sea, has de ser de las de: -Ale, ¿y mi papa?, -Aquí anda, ¿ah, qué querías?, -Ah no, nada nada, bye. -Ale, ¿y mi papá?, -Ya se fue de viaje a trabajar, - Perfecto, vénganse a la casa o si quieren voy a la albercada, vamos a convivir”, señaló el intérprete de Ludovico P. Luche.