Uforia #NewMusicPicks: ¡Rauw Alejandro, Kim Loaiza, Río Roma, Carlos Rivera y Crush estrenan música nueva!

¡Este es el zorro junto a los lobos! Tras meses de ausencia y mucha anticipación sobre su new music, Rauw Alejandro is finally back and better than ever con su tema, “Punto 40” . Pero esta vez no viene solo, llega acompañado del ícono urbano Baby Rasta, para rendirle homenaje a su hit mundial de los 90's, “Tengo Una Punto 40”. Agregándole su special touch, Rauw Alejandro le ha dado un toque refrescante al tema. No te pierdas de ver a Rauw Alejandro este octubre 1 en Uforia Latino Mix.