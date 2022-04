Uforia #NewMusicPicks: ¡CNCO, Sebastián Yatra, Karol G y Big Bang comienzan abril con música nueva!

¡Get ready porque esta colaboración te llevará en “Un Viaje” inolvidable! Los nenes de la nueva generación urbana, Alejo, Moffa y Jotaerre se unen a la queen Karol G para take us on a romantic trip con este perreito coqueto. Esta canción, la cual ya se había convertido en todo un hit antes de lanzarse, se trata de esos feelings que surgen al ver a una persona que te tiene adicto a ella y que te trae la mente loca . Definitely, it was worth the wait.