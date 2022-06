Uforia #NewMusicPicks: Bizarrap, Sebastián Yatra, BTS y Grupo Firme deleitan con música nueva

¡DannyLux definitely que no nos deja de sorprender! La joven promesa de la música sierreña llega esta week con su nueva rola, “Junto A Ti”. Dejando ver una faceta más madura de él como artista, esta canción es un gran ejemplo de su talento innato y de su increíble versatilidad para seguir creando hit tras hit. Killing it with his vocals, no hay duda de que this jam se convertirá en una fan favorite.