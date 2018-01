El jefe de la Policía de Los Ángeles anuncia su retiro tras 8 años en el cargo

LOS ÁNGELES, California. – Charlie Beck, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) anunció este viernes que se retirará en junio luego de terminar su segundo periodo al frente de la dependencia, un cargo que ocupa desde 2009.

El sorpresivo anuncio fue hecho esta mañana durante una rueda de prensa en la cual también participó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Aunque Beck no precisó el motivo de su decisión de terminar su carrera en el LAPD, si afirmó en sus redes sociales que el departamento está listo "para nuevos ojos que llevarán a nuestra organización a niveles aún más altos".



Así mismo, expresó su gratitud con los residentes de Los Ángeles y calificó como un privilegio haber dirigido el LAPD: "Servir a los ciudadanos de Los Ángeles por más de 40 años ha sido el honor de toda una vida. Liderar a los hombres y mujeres de #LAPD -mi familia- ha sido un privilegio del que nunca pensé que sería digno".



Beck, de 64 años y cuya familia también tiene fuertes raíces dentro del LAPD, inició su trayectoria con la agencia del orden en 1977. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos dentro de la División de Investigaciones Internas, el Departamento Juvenil y las oficinas del Suroeste, Central y Rampart.

Fue nombrado como jefe del departamento policial en 2009 por Antonio Villaraigosa, el alcalde de la ciudad en aquel entonces, y su mandato ha visto la implementación de una serie de cambios en las operaciones del LAPD, incluyendo medidas para fortalecer los nexos de la agencia con las comunidades que patrullan.

El camino de Beck en la Policía angelina también ha estado marcado por el aumento en las tasas de delitos en la ciudad de Los Ángeles, un sonado escándalo en el programa de cadetes y casos de presunta brutalidad policial.

Fue nombrado para un segundo periodo en 2014 por Eric Garcetti y ha dirigido proyectos para reducir costos dentro del departamento con la finalidad de establecer un presupuesto equilibrado.

Beck además impulsó la incorporación de cámaras corporales dentro del LAPD, una medida cuyo propósito es prevenir y reducir el uso de fuerza excesiva por parte de los uniformados.



Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Charlie Beck reforzó la postura del LAPD de no colaborar con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes indocumentados.

En mayo de 2017 el oficial decretó que la dependencia no participaría en los operativos de ICE "no solo porque es lo que legalmente hay que hacer, sino también porque es lo que moralmente se debe hacer", aseguró.

El funcionario afirmó que seguirá al frente del LAPD hasta el próximo 27 de junio y que la dependencia apoya su retiro.

"Mi plan es trabajar todos los días hasta ese día como jefe de la máxima agencia del orden en el país. Creo que estamos en el lugar correcto para apoyar mi decisión y brindar a la próxima generación de líderes del #LAPD la oportunidad de liderar", expresó un Twitter.



