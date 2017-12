La marihuana legal suponía un golpe a los narcos en EEUU... pero ocurrió lo contrario

En los estados que legalizaron la venta de la hierba en Estados Unidos, los carteles mexicanos la siembran de manera clandestina para venderla en estados que no la han regularizado o la distribuyen ahí mismo a precios más bajos, la ofrecen a menores de edad y evaden el pago de impuestos, según reportes.

LOS ÁNGELES, California.- El escuadrón del Sheriff de Los Ángeles que recorre las montañas buscando las plantas de marihuana que cultivan los carteles de la droga no planea bajar la guardia el 1 de enero de 2018, cuando se legalice el consumo de la hierba con fines recreativos en California. Teme que ocurra lo que en otros estados con normas similares: que los narcos también le saquen provecho a ese negocio.

Y es que reportes oficiales alertan que las organizaciones criminales están cultivando grandes cantidades de cannabis en los estados que legalizaron su venta (Nevada, Oregón, Washington y Colorado) para enviar los cargamentos a lugares donde aún está vigente la prohibición del gobierno federal o que la permiten bajo ciertas limitantes, como el uso con fines medicinales.



Pero los carteles incluso distribuyen la marihuana en esas ciudades con 'mercado abierto' a precios más bajos en un intento por socavar los márgenes de ganancia de la hierba cultivada legalmente, la venden a menores de edad que tienen prohibido fumarla y para evadir el pago de impuestos, advierte un informe que el Centro de Inteligencia de El Paso, en Texas, elaboró con datos de la Administración para el Control de las Drogas (DEA).

Por eso, el teniente Anthony Baudino, jefe del Buró Antinarcóticos del Sheriff de Los Ángeles, que supervisa los operativos del llamado Equipo de Erradicación de Marihuana (MET), anticipa que las montañas del condado continuarán sirviendo a los intereses de los carteles. Este año, la unidad cortó unas 65,000 plantas, poco menos que en 2016, cuando los votantes aprobaran la Propuesta 64.

"California ya tiene una enorme industria de la marihuana que incluso abastece a Nevada y Colorado", dijo Baudino en entrevista. "Cada día interceptamos envíos de marihuana que se mandan de California al resto de Estados Unidos. Reportes de inteligencia nos han informado que camiones cargados de marihuana se dirigían a otros estados", agregó.

Las autoridades de Colorado, donde los votantes regularon la marihuana en 2012, desarticularon en junio pasado una red de 74 personas que produjeron unas 100 libras de cannabis por mes y las enviaban a otros estados, generando un ingreso de 200,000 dólares mensuales durante más de cuatro años. A esta banda, la Policía de Denver le incautó varias toneladas que ocultaban en 33 casas y 18 bodegas.



"Este caso es un excelente ejemplo de que el mercado negro de la marihuana no se ha ido desde que la marihuana recreativa fue legalizada en nuestro estado y, de hecho, sigue floreciendo", comentó entonces la fiscal general de Colorado, Cynthia Coffman.







"Nuevas oportunidades" para los carteles

En enero, agentes federales arrestaron a varias personas en El Paso, Texas, en conexión con una organización que cultivó marihuana en las afueras de Colorado Springs, en Colorado, y la transportó y vendió ilegalmente en Texas, donde su venta está prohibida.

Y en abril de 2016, las autoridades catearon unas 30 locaciones y realizaron varios arrestos, como parte de una operación dirigida a una organización que sembraba cannabis en el norte de Denver y la distribuía a El Paso, Texas.

En tanto, las tiendas de cannabis de Colorado reportaron un ingreso de más de 1,000 millones de dólares en 2016.

El reporte del Centro de Inteligencia de El Paso cita otros casos para subrayar que las mafias mexicanas continúan explotando los mercados que despenalizaron la hierba, lo cual contradice el argumento de sus defensores, quienes anticipaban un impacto a los traficantes de droga.



En noviembre de 2015, la DEA detectó que una organización criminal cultivó marihuana en invernaderos en Colorado y la enviaba a Florida, cita el informe. La droga se transporta regularmente por carretera.

Además, indica que distintas agencias del orden han documentado que el estado de Washington, que legalizó el cannabis en 2002, ha suministrado la hierba en 43 estados del país.

Dicho documento alerta que "las organizaciones criminales transnacionales (TCO) continúan operando y obteniendo ganancias de las ventas de la marihuana en mercados legales del cannabis en EEUU", citando que, lejos de afectar sus ingresos, les ha representado "nuevas oportunidades".



Baudino, el jefe antinarcóticos del Sheriff de Los Ángeles, cree que los resquicios legales de la Propuesta 64 mantendrán en las montañas a los sembradores de los carteles mexicanos. "Obtienen mucho dinero y no les importa esta ley tan mala que no tiene 'dientes' para enfrentar a los cultivos legales o ilegales. No tendrán razón para cultivar legalmente porque nada pasará si lo siguen haciendo ilegalmente", dijo.

Por su parte, las incautaciones de marihuana que realizó la Patrulla Fronteriza se redujeron casi a la mitad entre 2011 y 2016, pasando de 2.5 millones a 1.3 millones de libras. A finales de 2016, tras la aprobación de la Propuesta 64, en California se decomisaron varios cargamentos.

Pero los carteles también están tratando de meter las manos en negocios autorizados. Este verano, por ejemplo, comenzó a operar en el condado de Los Ángeles un dispensario de marihuana medicinal cuyo dueño es familiar de un conocido miembro de un cartel no identificado, según el Sheriff.



Sobre este caso, el teniente Baudino dijo que el establecimiento estaría siendo usado como fachada para lavar dinero o "reducir el riesgo" de las actividades del grupo criminal. "Todas las organizaciones criminales en México quieren producir su mercancía fácilmente allá y luego traerla. Y si tienen un negocio que reduzca a los intermediarios en el envío, transporte y trasiego, entonces tendrán más ganancias", mencionó el oficial del Sheriff.