"Todos quedaron hechos cenizas": la trágica muerte de una familia que visitaba México

LOS ÁNGELES, California.- En la víspera del Año Nuevo, las imágenes de tres vehículos que ardían en la carretera Zihuatanejo-Acapulco, en el sureste de México, causaron conmoción. Entre las diez víctimas mortales de ese accidente se encuentran cinco miembros de una familia de inmigrantes que viajaron al estado de Guerrero para celebrar las fiestas decembrinas. Pero sus vacaciones acabaron en tragedia.

"Lo más doloroso es que mi familia murió quemándose en ese incendio, que no había quién los rescatara porque son lugares solitarios", expresó entre lágrimas Carlos González, hermano de María de los Ángeles González Gómez, de 45 años, una de los fallecidos. "Todos quedaron hechos cenizas", lamentó en una entrevista con Univision 34.



En el aparatoso choque también perdieron la vida el esposo de ella, Gaspar Gómez, de 46 años; su hija Denisse Gómez, de 26; y los hijos de esta: David Zúñiga, de 4, y Alexa, de 1.

La familia Gómez, residentes de Tacoma, en el estado de Washington, pasaron la Navidad en la casa de la abuela materna, Apolinar Regalado, en Los Ángeles, y después se trasladaron a Guerrero para celebrar la llegada del año 2018 con los parientes del esposo.

"Mi yerno dijo que iba a ver a su mamá. Me dieron un abrazo y un beso, fue la última vez", explicó con tristeza la señora Regalado. Esta abuela aún tiene presente la despedida de su hija María de los Ángeles, quien antes de partir le hizo esta promesa: "Madre, luego regreso".

"Y ya no regresó mi hija", dijo Regalado en medio del llanto.



Los Gómez alquilaron una furgoneta para viajar de Zihuatanejo al puerto de Acapulco, los principales destinos turísticos de Guerrero. Salieron durante la noche del viernes 29 de diciembre. Diarios locales reportaron que su auto se impactó de frente contra otra camioneta que aparentemente era conducida a exceso de velocidad. El accidente se registró en el kilómetro 85 de dicha autopista.

Al impactarse golpearon a una motocicleta, causando que los tres vehículos se incendiaran.

En Los Ángeles, los familiares de los Gómez se enteraron que la supuesta imprudencia del motociclista provocó el percance.

En este incidente también perdieron la vida el chofer de la furgoneta y una persona que iba en el asiento del pasajero; así como el conductor de la otra camioneta y dos hombres que se transportaban en la moto. Nueve de los diez fallecidos terminaron calcinados, según la prensa.



"En el cielo, en la gloria, están ellos", expresó la abuela Regalado entre sollozos.

Solo dos miembros de la familia Gómez lograron salvarse. Se trata de Geovani Gómez, de 18 años, y un tercer hijo de Denisse, Luis Ángel Zúñiga, de 8 años. Ambos se encuentran en estado crítico en un hospital de Acapulco.

"(Geovani) despertó con el llanto de la mamá, que le decía '¡Ayuden! ¡Ayuden! ¡Ayuden!'. Entonces él despertó, pero ya vio todo incendiado. Él abrió la puerta como pudo, sacó al otro sobrinito (Luis Ángel) y fue que se salvaron", relató Carlos González.

Él contó que tuvo una corazonada al despedirse de sus familiares en Los Ángeles. "Yo le dije a mi hermana: 'no quisiera que fuera (a Guerrero), porque yo presiento algo'. Ella me dijo: 'no, manito, no pasa nada, vamos a volver'".

Los parientes de los Gómez en Los Ángeles se han encargado de los trámites para trasladar los cinco cadáveres a EEUU y sepultarlos aquí. Por eso han pedido la ayuda económica de la comunidad para cubrir los gastos fúnebres.

