Alcaldesa de Okland dice que iría a la cárcel por defender a los inmigrantes de ICE

La funcionaria ha respondido a los planes de ICE de hacer una redada masiva en el norte de California, insistiendo en su decisión de no proveer ninguna ayuda a las autoridades migratorias. Dice que está dispuesta a enfrentar las posibles consecuencias legales.

La alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, mantiene su pulso al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que planea llevar a cabo una redada masiva en ciudades santuario del norte de California y ha asegurado que está dispuesta a ir a prisión para proteger el estatus de santuario de la localidad que gobierna.

En una entrevista con KPIX, Schaaf defendió la decisión de Oakland de no proporcionar ayuda a ICE. La ciudad votó el martes por la noche prohibir a la policía local colaborar con los agentes de inmigración hasta el punto de que no proporcionarán asistencia en el control del tráfico vial durante el operativo. También dijo que no le preocupaba si, como consecuencia de sus actos, era considerada penalmente responsable. El periodista le preguntó si estaba dispuesta a enfrentar la cárcel por su posición, a lo que Schaaf respondió: "Sí".



El operativo migratorio que planea ICE se centraría en la zona de la Bahía de San Francisco, que comprende la localidad de Oakland, un área donde viven más de medio millón de indocumentados. El objetivo de la operación es detener a unas 1,500 personas, con independencia de que tengan antecedentes criminales o no.





La redada masiva se ha interpretado como una respuesta de la administración Trump a las protecciones a los indocumentados que proporcionan las jurisdicciones santuario y el propio estado de California, que desde el 1 de enero se considera un santuario para los inmigrantes.

Schaaf dijo en la misma entrevista que la localidad está estudiando emprender acciones legales por considerar el operativo una "represalia" del gobierno federal.

"No es sorprendente que 'el acosador en jefe' continúe tratando de intimidar a nuestros residentes más vulnerables", dijo Schaaf a la cadena KPIX. "Tenemos muy claro que nuestros valores son proteger a todos nuestros residentes, independientemente de su procedencia. Queremos proteger a las familias, no separarlas", concluyó.



