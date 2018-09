Forzaron a indocumentados a trabajar 24 horas al día amenazándolos con denunciarlos a ICE

Los detalles descritos en esa queja judicial, resultado de una investigación que realizaron múltiples agencias de gobierno a lo largo de un año, son estremecedores: no dejaban que los trabajadores hablaran entre sí y revisaban sus celulares para que no planearan denuncias, los maltrataban física y verbalmente llamándolos “estúpidos”, los castigaban con frecuencia reduciendo sus raquíticos sueldos, los obligaban a dormir en el piso y en las cocheras, y violaron a algunas empleadas.

Uno de los acusados, Joshua, “regularmente despertaba a su trabajadora doméstica de 59 años, ‘M.C.’, alrededor de la 1:00 am para pedirle que le diera un masaje en sus piernas hasta que él se quedara dormido”, cita la queja de la Fiscalía. Además, “él no permitía que la empleada entrara a su casa si él no estaba, por tanto, a menudo ella se quedada afuera bajo la lluvia, con frío y sin comer”, agrega.