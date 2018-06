Proposición 68

Que el estado no podría vender los bonos. Quienes se oponen a la propuesta dicen que California ya tiene demasiada deuda (86,800 millones de dólares) y no necesita añadir más con esta medida.

Proposición 69

La proposición cambiaría la constitución estatal para restringir que el ingreso de impuestos de venta de gasolina diesel y que la TIF se usen solo para propósitos de transporte. La propuesta no subiría ningún impuesto. El estado no podría pedir dinero prestado de la Cuenta de Transporte Público para usos que no estén relacionados con el transporte ni podrían usar ingresos de la TIF para pagar bonos de transporte estatal sin que los votantes lo decidan primero.

Si no se aprueba la propuesta, la legislatura podría cambiar la ley actual para que se puedan usar algunos ingresos de los nuevos impuestos a la gasolina para usos no relacionados con el transporte.

Quienes se oponen dicen que la proposición no protege todo el dinero, y que aunque protegería los fondos destinados a arreglar las carreteras, una porción de estos se están usando para el tránsito —lo cual incluye un tren de alta velocidad y vías de bicicleta— y no para carreteras. Lo que este argumento ignora es que mientras más conductores usen los trenes y las bicicletas, menos usarán las calles y eso alivia la congestión y el deterioro de las vías.