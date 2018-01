Joven arrestada por subir los pies en asiento del Metro presenta queja contra la ciudad por uso excesivo de fuerza

LOS ÁNGELES, California.- Bethany Nava, la joven de 18 años que quedó grabada en video mientras era sacada a la fuerza del Metro por un agente de la Policía de Los Ángeles (quien posteriormente la arrestó por subir los pies al asiento del tren), demandó a la ciudad, alegando que el uso excesivo de fuerza por parte del policía le provocó un esguince en la muñeca.

El incidente ocurrió el lunes 23 de enero en la estación Westlake/MacArthur Park de la Línea Roja del Metro y fue captado en video por otros pasajeros. Estas imágenes se volvieron rápidamente virales (han sido vistas más de 13 millones de veces) y han ocasionado tal controversia que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) abrió una investigación.



"Soy una niña joven", dijo Nava este lunes en una conferencia de prensa en la oficina de su abogado, Michael Carillo. "Siempre vi a la Policía como mis protectores, como alguien que podría mantenerme a salvo. Ahora estoy profundamente asustada. Tengo miedo de subirme al Metro porque tal vez lo vea (al policía que la arrestó) y no sé lo que me hará si me ve de nuevo", agregó.

La joven estudiante de Artes Escénicas asegura que no se trata de un truco publicitario, pues este incidente de hecho está afectando su carrera. La queja presentada es la antesala a una demanda formal y en ella alega uso excesivo de la fuerza, negligencia, detención ilegal, trauma emocional y violación de sus derechos civiles.

Durante su aparición en público, Nava tenía un soporte ortopédico en su muñeca derecha y todo el brazo vendado. Ella explicó que antes de que el altercado pasara a ser físico, ella obedeció al agente y bajó su pie del asiento cuando se lo ordenó, pero que no lo escuchó la primera vez porque tenía audífonos puestos (que se ven en el video).

"Él se me acercó a la cara para llamar la atención, entonces pausé la música, me giré hacia él y me dijo 'pon tu pie abajo' y eso hice. Bajé mi pie y él se fue", recordó.



Nava reconoció que ella después puso el pie fue en su muslo (no en el piso) y luego vio al policía justo atrás de ella. "Creo que parecía como si todavía lo tuviera en el asiento", reflexionó y añadió que él le gritó que pusiera el pie abajo o la arrestaría, a lo que ella inmediatamente respondió poniendo ambos pies en el suelo.

En ese punto, la joven preguntó al oficial: "¿Por qué me va a arrestar? ¿Cuál es la ley que estoy rompiendo?". Y de acuerdo con ella, este le contestó: "No se necesita que haya una ley, me desobedeciste".

El agente del LAPD le ordenó a Nava entonces que se levantara de su asiento y cuando el tren llegó a la estación empezaron a forcejear. La joven pedía que se le permitiera tomar el bolso con sus pertenencias, gritó y se aferró al tren, pero el policía la sacó del vagón a jalones para colocarla contra la pared y pedir refuerzos por radio, pues varios pasajeros lo rodearon y le reclamaron por lo que consideraron era un abuso de su poder.

"Solo quiero decir que reaccioné de la manera que lo hice porque estaba asustada y confundida", señaló en su emotiva intervención. "Nunca he tenido problemas con la ley antes, nunca me había pasado algo así".

Ella reclama además el hecho de que aunque había gente comiendo y bebiendo, actividades que también van en contra del Código de Conducta para Usuarios del Metro, el agente solo se haya concentrado en ella.



En medio del caos que se formó, otra mujer identificada como Selena Lechuga, terminó también arrestada después de involucrarse en la discusión con el agente porque no estaba de acuerdo con lo que le estaba pasando a Nava. Lechuga estaba tan molesta que escupió al policía tras su arresto.



"Estoy orgullosa de lo que hice": Hispana que defendió a una joven arrestada en el metro por subir un pie al asiento Univision 0 Compartir



El CEO del Metro de Los Ángeles, Phil Washington, publicó un comunicado la semana pasada en el que se mostraba "descepcionado" por lo que vio en el video. "Los agentes de Policía encuentran cientos de problemas de conducta cada día y algunos de ellos se enfrentan a situaciones muy difíciles, pero mi esperanza es que trabajemos para reducir la intensidad de la situación lo que más se pueda", añadió.

Sin embago, tanto las autoridades del Metro como el jefe de la Policía angelina, Charlie Beck, advierten que antes de que la investigación en curso concluya no pueden apresurarse a juzgar lo sucedido.

"Lo que le pediría a todos es que seamos civiles en nuestras interacciones", dijo Beck y agregó que aunque hay partes del video que le preocupan, el agente involucrado lleva 20 años en el oficio y nunca ha estado involucrado en un caso de uso excesivo de fuerza.



"Le debemos una investigación imparcial a él, lo que significa no solo mirar el video y hacer de eso un juicio", afirmó el jefe policial.

